L’Ontario soutient un investissement de 18,5 millions $ du fabricant de pièces d’automobiles Ventra Group pour renforcer la fabrication locale. La province investit 1,5 million $ par l’entremise du Programme pour le développement régional, ce qui permettra de créer 18 emplois.

« Notre gouvernement réalise des investissements ciblés dans les fabricants locaux pour les aider à créer de bons emplois à l’échelle locale, a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.

« Des investissements comme celui-ci contribueront à développer la chaîne d’approvisionnement ontarienne en batteries pour véhicules électriques (VE) et joueront un rôle essentiel dans la phase 2 de notre plan Piloter la prospérité pour le secteur de l’automobile. De plus, Ventra Group génère des retombées considérables pour l’économie régionale de Windsor en investissant dans la main-d’œuvre ontarienne et en créant les conditions favorables à une croissance économique à long terme. »

Ventra Group, qui fait partie du groupe d’entreprises de Flex|N|Gate, investira 18,5 millions $ pour créer le Centre d’innovation en batteries Flex-Ion. L’entreprise construit une chaîne de production pilote pour produire des batteries évoluées au lithium-ion destinées aux véhicules électriques, et réalisera des activités de recherche et développement de base en produits et technologies de fabrication.

En collaboration avec des chercheurs universitaires locaux et des PME de l’Ontario dans les secteurs en pleine croissance de la mobilité zéro émission et du stockage d’énergie, Ventra Group évaluera, concevra et optimisera les matériaux et le rendement dans la commercialisation de prototypes de batteries et de technologies de stockage émergentes, contribuant ainsi à assurer une compétitivité durable.

« Le Centre d’innovation en batteries Flex-Ion constitue une étape importante dans notre stratégie visant à perfectionner la conception de nos batteries de prochaine génération, la localisation des matériaux et nos compétences en fabrication », a déclaré Shahid Khan, directeur général, chef de l’exploitation et président de Flex|N|Gate.

En novembre, le gouvernement a lancé la phase 2 du plan Piloter la prospérité pour le secteur de l’automobile. La prochaine phase de ce plan sur 10 ans aidera l’industrie automobile à se tourner vers la production des technologies de l’avenir, y compris la prochaine génération de véhicules électriques et les batteries électriques dont ces véhicules ont besoin.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit: Facebook de Drew Dilkens) – Le ministre Vic Fedeli (extrême droite) a fait cette annonce la semaine dernière à Windsor, accompagné du maire Drew Dilkens (2e de droite) et des dirigeants de Ventra Group.