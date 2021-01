Les membres de la Table de concertation Franco-Info ont tenu leur première rencontre virtuelle de 2021 le lundi 14 janvier.

Au programme ce jour-là, une présentation du Groupe Larsen, qui a retenu les services de Janine Griffore pour concrétiser la prochaine étape de la réalisation du plan stratégique du Carrefour communautaire francophone. Le Groupe Larsen était représenté par Roger Mathieu, gestionnaire et conseiller stratégique senior.

Présidée par Yasmine Joheir, la rencontre a débuté par un tour de table. Guy Mian de l’Entité de planification des services de santé Érié St. Clair/Sud-Ouest en a profité pour annoncer que l’organisme a travaillé sur une étude des besoins des aînés en matière de soins de santé et un sondage sera mis en ligne prochainement pour les francophones de la région. Puis, Gisèle Dionne de l’ACFO WECK a mentionné que les cours de Zumba se poursuivent en ligne et que le concours LOL Mort-de-rire pour les jeunes humoristes des écoles francophones du Centre-Sud-Ouest se déroule présentement. Pour sa part, Didier Marotte a parlé de l’emménagement au Carrefour communautaire durant la période des Fêtes et du fait que le nouveau centre est maintenant fonctionnel.

Yasmina El Asfar du Réseau-femmes du Sud-Ouest a annoncé la nomination d’une nouvelle présidente, Linda Rochon, bien connue dans la région pour son implication pendant plusieurs années au conseil d’administration de la Clinique juridique bilingue. Elle a également confirmé que le bureau du Réseau-femmes à Windsor déménagera en mars dans un nouveau site mieux adapté aux exigences et aux défis causés par la COVID-19.

Plan stratégique du Carrefour communautaire

Janine Griffore a présenté les étapes du processus pour le développement du plan stratégique 2021-2024 du CCFWEK pour le Carrefour francophone communautaire intitulé « Vers un avenir inspiré! ».

Dans un premier temps, il sera question de l’orientation de la démarche avec une consultation des partenaires et de l’analyse des informations recueillies, ce qui permettra d’alimenter la réflexion pour rédiger, à la deuxième étape, un rapport de l’état des lieux.

À la troisième étape, il est proposé de tenir des ateliers de concertation avec les partenaires, d’identifier la mission, la vision et les valeurs du Carrefour francophone, de valider des enjeux et d’identifier des orientations stratégiques pour chaque enjeu, des objectifs stratégiques pour chaque orientation, et des cibles et indicateurs de progression pour chaque objectif.

En dernier lieu, un conseil stratégique sera mis en place pour la planification opérationnelle.

Un sondage a été envoyé aux partenaires communautaires après la rencontre. Des ateliers de concertation sont proposés le mercredi 10 février pour établir la mission, les valeurs et la vision, le 17 février pour la validation des enjeux, le 24 février pour identifier les orientations stratégiques pour chaque enjeu, le 3 mars pour identifier les objectifs stratégiques pour chaque orientation et le 10 mars pour l’identification des cibles et indicateurs de progression.

Les participants à la rencontre ont indiqué que certains autres groupes ou organismes devraient être consultés également, un élément important qui fera partie du plan d’action.

La rencontre a pris fin avec une présentation des Services à la famille de Windsor-Essex (SFWE). Les représentantes de l’organisme, la directrice générale Judy Lung et son employée francophone Zahra, ont présenté les services de consultation, de soutien et d’aide aux employés offerts en français pour soutenir les communautés et les familles. En 2019-2020, SFWE a soutenu près de 16 000 personnes dans le cadre de ses programmes. Pour plus de renseignements, consultez le site bilingue à www.fswe.ca. La prochaine réunion de Franco-Info aura lieu le 11 mars prochain.

