Depuis presque 50 ans, la ferme familiale Bouchard Gardens est dédiée à fournir aux résidents de la région des fleurs et des légumes de qualité. C’est du moins la mission des membres de cette famille de cultivateurs dont l’amour de la terre s’est transmis d’une génération à l’autre dans la municipalité de Harrow, près de Leamington.

L’histoire a commencé en 1966 alors que Paul Bouchard et son épouse Diane sont venus visiter la région au sud de Windsor pour travailler sur les fermes. Le couple est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

« En 1973, mon père a acheté la terre où nous sommes aujourd’hui, raconte son fils Steeve. Mes parents voulaient vivre de l’agriculture et élever leur famille sur la terre. J’ai beaucoup appris de mon père qui m’a transmis sa passion. Il a commencé humblement avec un contrat pour la compagnie Heinz à qui il fournissait des concombres et des tomates. Puis, la ferme a grossi et, en 1980, nous produisions plusieurs acres de tomates. »

Au fil des ans, les grandes entreprises agricoles se sont mises à acheter toutes les terres disponibles dans la région pour augmenter leur production et leur marge de profit, ce qui est devenu une compétition difficile à soutenir pour la petite entreprise familiale.

Plusieurs compagnies qui achetaient les récoltes locales ont fermé à cause de cette nouvelle réalité et la famille Bouchard a dû se tourner vers une production plus variée pour fournir les marchés et leur clientèle locale.

« Maintenant, nous produisons des fleurs et des légumes de qualité que nous vendons aux gens de la région, et aux marchés fermiers de Windsor et de Amherstburg depuis 12 ans », ajoute Steeve Bouchard. Ce dernier travaille de nuit à la mine de sel à Windsor depuis 34 ans, en plus de gérer la terre familiale qu’il a achetée il y a plusieurs années, après le décès de son père en 1999.

De gauche à droite : Robert, Steeve et Chanel Bouchard avec Roger Brimner

Impact de la COVID-19

Contrairement à de nombreuses autres industries, la pandémie de COVID-19 n’a pas affecté le chiffre d’affaires de Bouchard Gardens, bien au contraire. « Depuis deux ans, nous vendons beaucoup de nos légumes, herbes et plantes en ligne à notre clientèle régionale qui a grandi au fil des ans, indique Steeve Bouchard.

« L’impact sur notre commerce a été très positif. Nous sommes beaucoup plus occupés qu’auparavant et les clients mettent énormément d’importance sur l’achat local. De plus, notre méthode plus traditionnelle de faire pousser les légumes et de servir les clients faits de nous les derniers mohicans de notre industrie qui est passée aux mains de plus grosses compagnies dans le Sud-Ouest. »

M. Bouchard travaille à la ferme avec son épouse Cynthia et son beau-père Roger Brimner. Sa mère Diane donne toujours un coup de main. Ses enfants Mitchell, Chanel, Christian et Robert sont aussi des employés de l’entreprise familiale, de même que Christina Bouchard, l’épouse de Robert. Bref, tout le monde met la main à la terre.

« Le fait que nous pouvons travailler tous ensemble au grand air et gagner notre vie de cette façon fait que nous sommes privilégiés. Ce n’est pas toujours facile, mais on continue par amour », conclut-il.

Toutes les fins de semaine depuis la fin avril, son garçon Robert vend les produits de la ferme familiale dans un kiosque au marché fermier de Windsor et sa fille Chanel au marché de Leamington. Une passion qui a traversé maintenant trois générations chez les Bouchard. Pour connaître les produits offerts par cette ferme, consultez le www.bouchardgardens.ca.

PHOTO – Steve Bouchard et ses petits-fils sur la terre familiale