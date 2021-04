Les travaux de construction ont débuté au parc Jackson pour le nouveau complexe de serres de 22 000 pieds carrés au coût de 7,25 millions $. Cette nouvelle infrastructure permettra à la Ville de Windsor de cultiver une variété de plantes, d’arbustes et d’arbres pour les besoins de la municipalité. Le site servira à diverses activités éducationnelles pour plusieurs programmes communautaires.

« Initialement, nous avions présenté les plans au conseil municipal et étions supposés commencé les travaux l’an dernier pour être complétés cette année, explique James Chacko, directeur du Service des parcs pour la Ville de Windsor. Cependant, avec les défis de la COVID-19, la construction a été reportée d’une année. »

Les travaux entrepris à la fin du mois de mars devraient s’échelonner jusqu’au printemps 2022 et le site sera entièrement opérationnel l’été suivant. Les nouvelles serres remplaceront celles presque centenaires situées au parc Lanspeary et qui sont en très mauvais état. La municipalité avait retenu les services d’un consultant il y a quelques années qui avait déterminé que les coûts de rénovation de l’ancien complexe seraient beaucoup plus élevés que d’en construire un neuf.

Le complexe au parc Jackson sera situé le long de la rue McDougall. « Comme dans l’ancien site, il n’y aura pas de pollution sonore ou lumineuse engendrée par les opérations quotidiennes des nouvelles serres, alors les voisins ne devraient pas s’inquiéter, ajoute M. Chacko.

Les nouvelles installations modernes permettront de réduire passablement les coûts de fonctionnement pour la Ville comparativement au complexe actuel, soit environ 76 000 $ par année sur le coût de fonctionnement annuel des serres de 235 000 $. »

Plusieurs plantes exotiques utilisées par la Ville dans les parcs et les pots de fleurs sont souvent achetés. Désormais, les horticulteurs employés par la municipalité pourront les faire pousser dans le nouveau complexe de serres qui sera maintenant deux fois plus vaste. Il y aura 16 employés à plein temps, y compris les directeurs, 6 travailleurs saisonniers supplémentaires et 50 étudiants au cours des mois d’été.

On se souviendra qu’en 2016, la Ville de Windsor avait décidé de l’avenir de ses parcs. Le conseil municipal s’était prononcé sur le plan de gestion de ses espaces verts pour les 20 prochaines années. Le plan nommé « Redécouvrons nos parcs » comprenait, entre autres, le déménagement de terrains de sports existants vers des emplacements plus centraux.

Sous le nouveau plan, les terrains de sport seront regroupés dans des parcs plus grands, pour fournir un meilleur service. Le plan prévoit d’ailleurs créer des catégories de parc tels les parcs de quartiers, de communauté, régionaux, linéaires, etc. Au parc Jackson, la Ville souhaite concentrer ses efforts sur l’aspect botanique.

PHOTO – Le maire Drew Dilkens annonce le début des travaux du nouveau complexe de serres.