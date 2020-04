La grande communauté francophone du Sud-Ouest vient de perdre un de ses membres les plus illustres le 24 avril dernier. Paul Tremblay s’est éteint à l’âge de 86 ans. Il était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années.

Paul Tremblay

Né en 1933, il était le fils d’un fermier de Pointe-aux-Roches. Il a travaillé sur la terre familiale dès son enfance avant d’acheter la ferme en 1963, et qu’il a cultivé jusqu’à ce que son fils David prenne alors la relève en 1991. Il a aussi travaillé durant 30 ans chez International Harvester à la fabrication de camions de transport routier.

M. Tremblay a été très actif non seulement au niveau familial avec la ferme, son épouse Lucy et ses 10 enfants (5 filles et 5 garçons), mais également au niveau de sa communauté francophone qu’il adorait. Il a été conseiller scolaire et conseiller de l’ancien conseil municipal du village de Pointe-aux-Roches. Il a passé 36 années de sa vie au conseil d’administration de la Caisse populaire de Pointe-aux-Roches et 10 ans à celui de la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario. Il a également été membre du club de l’âge d’or Le Foyer de Pointe-aux-Roches pendant de nombreuses années, du Centre culturel Saint-Cyr et du Club Richelieu de Pointe-aux-Roches.

Mais plusieurs ne savent pas qu’il a aussi siégé au comité d’administration du syndicat UAW International Harvester (Union des fabricants de camions lourds), qu’il a été président du club d’horticulture de Tilbury et éleveur de chiens de race durant 26 ans. Il a ainsi participé à de nombreuses compétitions pour chiens entre 1970 et 1995. Les grands danois arlequins et noirs et les terriers de Manchester nains de son élevage font encore partie du pedigree des éleveurs de chiens de nos jours.

Paul laisse derrière lui toute une lignée de Tremblay avec 29 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants. Son fils Jean a bien voulu nous décrire le père de famille et surtout l’homme qu’il était. « Papa était un homme serviable, pieux et généreux de tout ce qu’il avait. Il aimait partager de son temps. Il était une personne humble qui ne cherchait jamais la gloire. Il aimait le travail d’équipe et avait l’habileté de remonter l’estime de soi chez les autres. Il a fait partie de nombreux comités mais ce qui était important pour lui, c’est que tout le monde soit sur la même page pour le bien-être et l’avancement de la communauté. »

Les gens de Windsor-Essex se souviendront sûrement que Paul Tremblay avait personnifié le sieur Antoine de Lamothe-Cadillac lors des festivités du Tricentenaire sur les rives de la rivière Détroit en 2001, et lors de Rendez-Vous Belle Rivière à l’été 2011. M. Tremblay aura marqué plusieurs générations de francophones dans le Sud-Ouest.

La messe funéraire de Paul Tremblay a eu lieu en ligne aujourd’hui, le mardi 28 avril, en direct de l’église Saint-Francis à Tilbury. Simultanément, 10 membres de sa famille proche ont assisté à une autre célébration à partir du salon funéraire. Il a ensuite été inhumé au cimetière de Pointe-aux-Roches. Fait inattendu et très émotif pour la famille, le long de la route de Tilbury au cimetière de Pointe-aux-Roches, plusieurs membres de la grande famille des Tremblay, de nombreux amis de la communauté et citoyens de la région ont fait une chaîne humaine tout en respectant la distanciation sociale pour rendre un dernier hommage au défunt.

« Notre souhait, maintenant, est de demander à tous les citoyens de rester à la maison pour aplanir la courbe de cas infectés par la COVID-19, conclut Jean Tremblay. Ce que nous avons vécu pour ces funérailles était vraiment difficile, surtout de ne pas avoir pu célébrer avec les nôtres la vie de notre père. Nous le ferons sur la terre familiale lorsque la situation le permettra. »