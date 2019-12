Le problème de recruter de nouveaux membres, le manque de temps à consacrer à la chorale et aux projets de retraite de ses membres, telles sont certaines des raisons qui ont milité en faveur de la dissolution de la chorale du Tricentenaire de Windsor. Étant un organisme à but non lucratif, il y avait beaucoup de tâches administratives à faire. « Ça devenait de plus en plus ardu », explique Pauline Morais, directrice de la chorale du Tricentenaire. Au début du projet, il y avait au moins parmi les choristes une avocate qui s’occupait de tout ce qui touchait l’administration. « Elle a dû quitter pour s’occuper elle aussi de son projet de retraite », renchérit Mme Morais.

Au fur et à mesure que le temps passait, la chorale perdait petit à petit une partie de ses membres à tel point qu’à la fin, il ne restait qu’un seul homme sur une dizaine au départ. « C’est très difficile de faire des partitions à quatre voix quand on n’a qu’une seule voix masculine », renchérit Mme Morais.

Au cours de ses dernières années d’existence, la chorale mettait un accent particulier sur des chansons de Noël car elle était active de septembre à décembre. Mme Morais se souvient encore des plus beaux spectacles restés gravés dans sa mémoire : « C’était tout au début, à l’église Assomption en présence de l’Archevêque de Québec. C’était merveilleux ! On a chanté au bord de la rivière, avec le regretté Paul Demers, puis avec l’orchestre symphonique de Windsor ».

« Nous sommes allés chaque année faire un concert de Noël à l’église Ste-Anne de Détroit en collaboration avec l’Alliance française du Michigan », explique-t-elle. La chorale du Tricentenaire laisse un vide et certains membres de la communauté sont déçus. Mme Morais explique que c’est triste mais toute son équipe reste disponible pour prêter mains fortes à toute nouvelle initiative visant à faire renaître une autre chorale quel que soit le style ou la forme. « Je suis prête à coacher, prête à donner tout notre appui à tout projet du genre », conclut-elle.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO (archives Le Rempart): La chorale du Tricentenaire