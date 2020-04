La Caisse Desjardins Ontario réalise que les banques alimentaires ontariennes sont sollicitées davantage en raison de la situation actuelle liée à la COVID-19. La coopérative de services financiers a annoncé le 6 avril dernier qu’elle remettait un don de 25 000 $ directement à des banques alimentaires œuvrant dans les communautés qu’elle dessert. Ce don s’ajoute au montant annoncé récemment par le Mouvement Desjardins de 475 000 $ destiné à Centraide/United Way Canada, la Croix-Rouge canadienne, les Banques alimentaires du Québec et Feed Ontario.

« Nous vous remercions de penser à nous pendant ces moments. Nous apprécions votre générosité et votre désir d’aider la communauté que nous servons par le biais de notre banque alimentaire », indique le Major Joel Harmon de l’Armée du Salut Citadelle de St. Catharines.

« Personne n’est épargné, nous sommes tous touchés de près ou de loin par la COVID-19. Les personnes les plus vulnérables le sont encore plus étant déjà en situation précaire. Pour nous, être un membre actif de sa communauté, c’est agir quand ça compte. C’est ce que nous faisons et continuerons à faire », ajoute Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario.

« C’est une merveilleuse nouvelle ! Quelle belle façon de soutenir ceux qui sont le plus dans le besoin pendant cette crise. Un grand merci à vous et à Desjardins Ontario Credit Union. Tous les dons servent à l’achat de denrées alimentaires qui sont distribuées aux personnes confrontées à l’insécurité alimentaire », explique Heidi Benson, secrétaire exécutive de Unemployed Help Centre de Windsor.

Desjardins a été la première institution financière à mettre en place de nombreuses mesures d’allègement pour ses membres et clients Particuliers et Entreprises touchés par la COVID-19. La coopérative continue de le faire en annonçant des mesures additionnelles comme un prêt d’urgence et la possibilité de voir le taux d’intérêt de la carte de crédit diminuer temporairement. Pour connaître l’ensemble des mesures et le détail, consultez le www.desjardins.com/covid-19.

La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement dans les secteurs particulier, commercial, immobilier et agricole, compte 50 centres de services et près de 650 employés. Elle possède un volume d’affaires de plus de 13.6 milliards $ et un actif de plus de 6.5 milliards $.

SOURCE: Caisse Desjardins Ontario