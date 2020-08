Katia Augustin n’est pas inconnue de la communauté francophone de Windsor. En effet, elle a travaillé pendant plusieurs années à la Fondation Trillium de l’Ontario comme agente des subventions et à Radio-Canada comme réalisatrice et journaliste. Elle enseigne également au Collège Boréal.

Cependant, l’un des domaines qui l’ont toujours intéressée, depuis son enfance à Montréal, est celui de l’immobilier. Cette année, elle réalise son rêve et travaille comme courtier immobilier pour RE/MAX Preferred Realty Ltd.

« J’ai toujours eu un rapport avec l’immobilier étant propriétaire d’un duplex depuis 17 ans, raconte Mme Augustin. Je suis fascinée par tout ce qui touche le secteur de l’immobilier depuis ma tendre enfance. Je regardais toute jeune les maisons sur la rue et je lisais les magazines dans lesquels on voyait les photos et les prix des propriétés à vendre ou à louer. J’ai toujours voulu apprendre davantage sur le domaine et suivre ce qui se passe sur le marché de l’immobilier pour mes connaissances personnelles. »

Katia Augustin se distingue par son suivi rigoureux, son soutien constant, l’assistance personnalisée qu’elle fournit à sa clientèle ainsi que par sa fiabilité à toute épreuve. Le tout dans le but d’établir et de maintenir une confiance durable avec ses clients, que ce soit pour la vente, l’achat ou la location.

« Le terme qui définit le marché présentement à Windsor est « hot ». La demande est très forte, mais l’offre est faible, car il y a très peu de maisons sur le marché, explique la représentante de RE/MAX. J’offre donc un appui continu à mes clients du début à la fin. Même en période de questionnement pour eux, je peux leur présenter des options et le pouls de leur quartier, les accompagner dans ce processus. Et si je n’ai pas la réponse à leurs questions, nous avons les contacts nécessaires pour bien les diriger et les informer.

« Les gens n’ont pas besoin d’attendre avant de nous appeler, qu’ils sachent s’ils veulent vendre ou acheter. Je peux les aider dans leur cheminement personnel, et en français aussi pour les francophones de la région. »

La licence de courtier immobilier de Mme Augustin couvre toute la province. Alors, si un client veut acheter ou vendre une propriété à Chatham ou à Essex, par exemple, elle peut les accompagner dans leur cheminement.

« Ma force est le service à la clientèle grâce à mes expériences du passé et ma formation professionnelle, ajoute-t-elle. Je sais établir des liens étroits avec mes clients. C’est ma nature propre. C’est important pour moi d’établir des relations plus humaines que seulement transactionnelles. J’ai le souci du détail par ce que je faisais avant.

« Alors si j’ai une transaction à faire, je vérifierai tous les faits et les points importants pour que le travail soit bien fait et que ma clientèle soit satisfaite. Je connais bien la communauté et j’ai souvent fait affaire avec la Ville de Windsor par mon métier de journaliste. J’ai oeuvré sur le terrain. Je comprends donc mieux la vision et la dynamique communautaire, ce qui peut être très utile en immobilier. »

Pourquoi faire appel à Katia Augustin? Tout simplement parce que le genre de services qu’elle offre à sa clientèle est à son image, c’est-à-dire accueillant, inclusif, honnête, accessible et humain.

Une rencontre qui se veut rassurante et la promesse que tout ira pour le mieux. La confiance qu’à la fin de la journée, vous serez un peu plus près de réaliser un de vos rêves.

Pour rejoindre Mme Augustin, composez le 226 787-9527. Quant au bureau de cette représentante RE/MAX, il se trouve au 6505, chemin Tecumseh Est à Windsor.

PHOTO – Katia Augustin