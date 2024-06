Alexia Grousson

Le 17 mai avait lieu une conférence du French Heritage Corridor à Monroe, au Michigan, à laquelle un autobus entier de touristes a pu assister. En se rendant à Détroit, David Martin, membre du conseil d’administration de Rendez-vous Détroit, a parlé de ses relations familiales à Fort Pontchartrain. Quant au président de l’organisme, John Cooper, il a expliqué les monuments français de la ville.

Sur place, les participants ont assisté à la cérémonie publique organisée en remerciement pour la subvention décernée pour la restauration des cloches du carillon situées dans la tour ouest de la basilique Sainte-Anne par la French Heritage Society, section de Chicago-Midwest. Plusieurs dignitaires étaient présents, notamment le consul général de France Yannick Tagand, Steven Nevis du Consulat canadien à Détroit, Jeanne Lamy-Belzil du Bureau du Québec à Chicago et Bertrand Rakoto, président de la Chambre de commerce française en Amérique.

Yannick Tagand a demandé à John Cooper de le rejoindre au podium afin de lui remettre la médaille de l’Ordre national du Mérite. Cet honneur venait récompenser son engagement au service des relations entre la France et les États-Unis, ainsi que ses actions en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine français et francophone au Michigan.

« Quand l’ancien consul général de France Philippe Étienne est venu visiter Détroit en 2022, il m’avait annoncé que j’allais recevoir le grade de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. J’étais très surpris. Je suis vraiment touché et fier de cette reconnaissance, car c’est un travail permanent que de maintenir, promouvoir et faire prospérer l’héritage français en terre anglophone », commente John Cooper. Puis, il a eu le privilège de faire retentir les cloches du carillon qui n’avaient pas été entendues depuis des décennies.

Après la cérémonie, les participants se sont dirigés vers Grosse Pointe, une ville fondée par les familles françaises Tremblay et LaForest. La coprésidente de Rendez-vous Détroit, Elizabeth Bourne-Nido, ainsi que James LaForest, ont évoqué l’impact de leurs ancêtres dans cette municipalité. Ensuite, le groupe a visité la Provençal-Weir House, la plus ancienne structure de la ville datant de 1823. Pour terminer la journée, les visiteurs se sont rendus chez Lesley et Alan Wagner pour y partager un repas.

Le lendemain, les représentants de Rendez-vous Détroit et FHS/section de Chicago-Midwest ont proposé un souper au Sawyer Homestead, à Monroe. Cette propriété appartenait autrefois au fondateur de la ville, François Navarre, un Français qui l’a utilisée en tant que ferme. Après le repas, la soirée a été consacré à la musique et à la danse. Les membres de la Compagnie Dance Troupe ont joué de leurs plus beaux airs, vêtus d’habits de l’époque et d’autres ont présenté des danses anciennes et traditionnelles du pays.

Photo (RDVD) : Yannick Tagand remet à John Cooper la médaille de l’Ordre national du Mérite.