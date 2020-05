En avril dernier, la compagnie Go Fog It prenait son envol à London. Cette entreprise internationale se spécialise dans la désinfection de sites commerciaux par bruine vaporisée. Scott Woodall et Beau Dubois de la région de Windsor ont entendu parler du succès de Go Fog It et ont vu l’opportunité d’obtenir une licence pour Windsor-Essex afin d’aider à lutter contre la COVID-19.

Le co-propriétaire et fondateur de l’entreprise, Beau Dubois est originaire de Belle Rivière. Il a fréquenté l’école Pavillon des Jeunes et l’École secondaire L’Essor. « J’ai fait des recherches sur internet et j’ai vu que certains pays utilisent cette technologie depuis quelques mois, surtout dans le secteur de la santé et dans les aéroports, raconte M. Dubois. Mais aujourd’hui, nous pouvons l’offrir à toutes sortes d’entreprises, petites, moyennes ou grandes. »

« Nous avons demandé la licence pour utiliser cette gamme de produits dans la région. La technologie ULV Fogging est essentiellement une machine à buée avec un désinfectant spécial qui élimine toutes les bactéries à l’intérieur d’une zone infectée. C’est beaucoup plus efficace que la méthode traditionnelle de le faire à la main. La désinfection est garantie à 99,9 % lorsque l’on quitte l’entreprise et durera jusqu’à ce que quelqu’un ramène le virus dans le commerce. »

La désinfection ne pose aucun danger pour la nourriture, la botanique ou les animaux puisque la solution de ces produits est fabriquée à base de plantes. « Nous offrons des traitements hebdomadaires et mensuels pour continuellement combattre la charge virale et protéger les employés de l’entreprise, assure M. Dubois. Notre but est d’aider à la réouverture des entreprises de façon sécuritaire et de gagner cette lutte contre la pandémie. Si l’entreprise va bien et est sécuritaire, l’économie reprendra plus rapidement. »

Le traitement Go Fog It est efficace partout où les gens se rassemblent. Le tarif dépend de la taille de l’aire traitée, et varie selon la sorte de vaporisation. « Si nous faisons un traitement réactif après une infection de la COVID-19 dans une entreprise, cela coûte plus cher. Le traitement prend entre 45 minutes et une heure. Après l’application, personne ne doit pénétrer cet espace pour au moins 30 minutes », conclut-il. Le Franco-Ontarien veut que sa nouvelle compagnie devienne le standard d’excellence dans le Sud-Ouest dans ce domaine d’expertise.

PHOTO – Désinfection d’un salon esthétique