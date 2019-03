Des expositions sont encore disponibles à Windsor pour marquer le mois dédié aux œuvres d’art sur le thème de la paix et de la Saint-Valentin. Trois sites ont été choisis pour abriter ces activités. Il s’agit du restaurant Grill Twenty situé sur l’avenue University, à la nouvelle galerie communautaire The Initiative ainsi qu’au magasin C Shells sur la rue Wyandotte Est.

Selon Christine Paris, peintre et auteure de ces œuvres, les tableaux exposés sont réalisés à partir de différentes huiles mélangées à de la peinture. Puis s’exprime le talent à travers les pinceaux qu’elle manie avec habilité pour reproduire diverses formes d’expressions artistiques qui s’inspirent de la vie de tous les jours.

« Je puise mes idées dans les expériences de la vie. Je considère ma création artistique comme une véritable méditation afin de ressortir toutes les émotions à travers des scènes au tour du thème central de la paix », précise-t-elle. Certains chefs-d’œuvre contiennent de courts messages pour faciliter la compréhension : « Des mots comme « espoir » et « paix » sont délibérément écrits pour aider le public à la fois de comprendre et établir des liens avec la forme d’expression artistique en question », ajoute Mme Paris.

Au restaurant Grill Twenty, chaque client qui entre jette un coup d’œil sur le grand mur pour contempler ces œuvres d’art avant de passer sa commande. « J’aime les idées exprimées à travers ces tableaux en l’occurrence la paix, l’amour et le plus beau de tous pour moi est celui qui montre l’oiseau qui survole un océan », dit Mackenzie Campbell attablé avec son amie tout près pour mieux observer. Karen MacLellan assise sur une autre table constate « que la paix, l’amour et la sérénité caractérisent l’ensemble des tableaux ».

L’exposition à la galerie communautaire The Initiative n’est pas le fruit du hasard. L’auteure de ces œuvres d’art se considère comme membre à part entière de cette communauté. C’est pour cette raison qu’elle a voulu participer par le bais de ses pinceaux et son savoir faire à l’épanouissement et au bien-être de sa propre communauté. « Tout est gratuit, c’est bien ma contribution au développement de la paix et de la communauté francophone », a-t-elle renchérit. Les trois expositions sont ouvertes au public tous les jours de 13 h à 15 h. Pour terminer ce mois consacré à l’art, l’organisme FrancoStar organise un concours national du meilleur artiste auquel Christine Paris prendra part. Pour présenter sa candidature, il suffit d’envoyer une vidéo dans laquelle vous démontrez votre talent artistique, puis l’envoyer sur le site https://rvf.ca/fr/concours/francostar. Les talents privilégiés sont les arts, les sports et les sciences.

PHOTO: Les thèmes de la paix et l’amour caractérisent l’ensemble des œuvres exposées.

SOURCE: Gabriel Nikundana