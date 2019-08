Les contributions des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sont essentielles à la croissance durable, aux possibilités économiques et à la prospérité au Canada. C’est pourquoi le gouvernement du Canada appuie les initiatives visant à bâtir des CLOSM fortes et dynamiques partout au pays.

L’honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé le 1er août dernier que FedDev Ontario accorde une contribution de 285 749 $ au Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) pour étendre ses services d’entreprenariat en français à la région de Windsor-Essex. Cette annonce a été faite au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario.

À son bureau de Windsor, qui a ouvert ses portes récemment, le CCO offrira de l’encadrement, des programmes de soutien et de la formation afin d’accélérer le développement de coopératives et d’entreprises sociales. Les entrepreneurs francophones, y compris les immigrants, les jeunes et les femmes, auront accès à des séances de réseautage, ainsi qu’à des occasions de présenter leurs projets pour obtenir des subventions de développement. Au total, 75 entreprises participeront à plus de 60 activités de réseautage ou de formation organisées par le CCO. De plus, ce projet créera et préservera 30 emplois dans la région.

Le financement de FedDev Ontario pour le CCO est assuré dans le cadre de l’Initiative de développement économique (IDE), un programme national offert par les agences de développement régional dans tout le Canada, qui s’appuie sur les forces de chaque région pour faciliter une croissance économique durable dans les CLOSM.

« Notre gouvernement est heureux d’appuyer les francophones vivant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire afin qu’ils puissent bâtir et développer leurs entreprises, leurs économies locales et leurs communautés, explique Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. Grâce à l’élargissement des services dans la région de Windsor-Essex, le Conseil de la coopération de l’Ontario s’adresse à une communauté dont les besoins et les forces uniques peuvent être cultivées au profit de toute la région. »

« Le CCO pensait qu’il était important de renforcer sa présence dans la région de Windsor-Essex, et c’est chose faite grâce à l’appui sans faille de FedDev Ontario. Nous travaillons déjà sur de nombreux projets dans la région de Windsor, et nous avons hâte d’y renforcer nos liens dans la communauté. De nombreuses formations y seront offertes, et tous les services habituels du CCO y seront disponibles. J’encourage la communauté à communiquer avec nous pour en savoir plus sur ces services », indique Julien Geremie, directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario.

SOURCE: CCO

PHOTO (archives Le Rempart): Julien Geremie (à gauche) et Clément Panzavolta au bureau de Windsor