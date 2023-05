Alexia Grousson

A seulement 17 ans, Eric Marion obtient la bourse de pilote d’avion, bourse dont seulement 255 cadets de l’air sont sectionnés chaque année parmi des milliers dans tout le Canada. Cette bourse consiste en un cours de sept semaines, ayant lieu durant l’été, pour former les cadets au sol et en vol afin d’obtenir une licence de pilote privé de Transports Canada.

Fils de Louis et Karen Marion et élève de 11e année à l’école Sainte-Thérèse à Windsor, est membre de l’escadron 364 des cadets de l’air de Lancaster depuis ses 12 ans. « J’ai toujours aimé les avions. Depuis que j’ai commencé à parler, j’ai su que voulais être pilote. Quand j’ai appris l’existence de la formation des cadets de l’air, j’ai saisi l’occasion sans hésiter. Je n’aurais jamais pensé être là où j’en suis aujourd’hui », explique Eric Marion.

La bourse d’avion (power pilot scholarship program en anglais) est accordée aux cadets de l’air sur mérite. « Pour décider qui est sélectionné, ils regardent ton dossier, ton rang, tes promotions, ton nombre d’année de formation et tes performances. On te donne beaucoup de matière à étudier puis il y a un test écrit. En fonction de ta note, tu es retenu pour la deuxième étape qui est une entrevue où l’on te pose plusieurs questions comme pourquoi veux-tu cette licence ou que veux tu faire si tu l’obtiens. C’est vraiment très sélectif et difficile. Ça demande beaucoup d’entrainement », ajoute Eric.

Le 11 avril a eu lieu une cérémonie où Eric a été convié. « On m’a donné un uniforme de vol dès que je suis arrivé. On m’a ensuite demandé d’aller en avant de l’escadron puis on m’a donné des papiers à signer. Je ne savais pas que j’avais été sélectionné, j’étais vraiment surpris et très content. Cette formation va m’apporter beaucoup d’expérience de vol et de certifications. Ce que j’aurais appris en plusieurs mois va être condensé en 7 semaines. J’espère être capable de ramener mon expérience à l’escadron et ainsi de leur retourner la faveur. Je suis tellement reconnaissant. Cette bourse va m’ouvrir beaucoup de porte dans ma carrière d’aviateur. Être pilote professionnel c’est passer par des programmes difficiles mais qui apportent des méthodes de travail strictes et rigoureuses. J’espère qu’à travers mon parcours je vais promouvoir l’aviation et peut être inspirer d’autres cadets », conclut Eric Marion.

Félicitations Eric et bonne continuation !

Photo : Eric entouré de ses parents lors de la cérémonie