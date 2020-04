Épelle-moi Canada (ÉMC) a dû reporter à une date ultérieure ses activités (concours régionaux d’épellation, championnat national, journée du multiculturalisme, gala de reconnaissance, etc.) afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés, bénévoles et des jeunes à cause de la COVID-19. Cette décision a été prise en commun accord avec l’organisme Spelling Bee of Canada, collaborateur d’ÉMC. Un avis public à ce propos a été envoyé à la communauté le 12 mars dernier.

Ayant à cœur l’apprentissage de l’orthographe du français chez les jeunes et leurs familles, ÉMC a décidé de mettre gratuitement à la disposition de la communauté son application de pratique en ligne (APLE) pour continuer de les soutenir dans leur apprentissage de l’orthographe durant cette période de confinement et de distanciation sociale.

APLE est un outil pédagogique numérique mis en place par ÉMC afin d’aider les jeunes à maîtriser l’orthographe en français par le jeu. Il intègre les 400 mots que doivent étudier les jeunes pour se préparer aux concours régionaux d’épellation et permet également à quiconque d’améliorer son niveau de français à l’oral et à l’écrit.

« Les jeunes adorent la technologie. C’est pourquoi en intégrant l’APLE parmi les ressources qu’ils reçoivent en s’inscrivant aux activités du programme, ils sont plus motivés dans leur apprentissage », indique la directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu.

À l’intérieur de cette application, il y a une section d’étude qui comprend tous les mots du manuel par ordre alphabétique, leur nature, définition et mise en contexte. Elle permet aux jeunes de s’autoévaluer en les faisant épeler les mots de façon arbitraire comme c’est le cas pour la journée du concours. Ils peuvent réécouter le mot avant de l’épeler. Il y a aussi des jeux tels que Mots mêlés (activité qui permet aux jeunes de trouver le mot dans une liste de mots brouillés) et Sauvez le papillon (un jeu où les jeunes doivent trouver le mot à partir de la définition donnée).

Une centaine de personnes ont répondu à l’appel en participant au webinaire bilingue présenté par Édith Taki, coordinatrice par intérim d’ÉMC Centre-Sud-Ouest (CSO) et co-présidente ÉMC Halton-Peel et Toronto, accompagnée de Lauryne Assa, élève de 10e année et jeune bénévole du programme.

Pour les amoureux de la lecture, ÉMC met à leur disposition son œuvre poétique réalisé par les jeunes de 9 à 14 ans de la région du CSO, Le poème de ma langue … la voix de la jeunesse. Cet ouvrage est téléchargeable gratuitement sur la page internet d’ÉMC: www.epellemoicanada.ca/programme/le-poeme-de-ma-langue.

Finalement, l’organisme prévoit élargir sa programmation en mettant en place plusieurs activités orientées vers le numérique afin de s’adapter à ce nouvel environnement d’apprentissage et continuer de répondre aux besoins des jeunes. Pour obtenir l’accès gratuit à la ressource, écrivez à info@epellemoicanada.ca ou téléphoner au 519 497-0692.

PHOTO: Les participants vont pouvoir poursuivre leur apprentissage pour se préparer au concours.