Les dirigeants de la section Windsor-Essex d’Épelle-Moi Canada ont invité les jeunes qui participent au concours d’épellation, et leurs parents à un souper d’appréciation au Centre sportif WFCU le 20 février dernier. Les participants ont pu souper dans les espaces entourant le terrain du domicile de l’équipe de basketball Windsor Express, une franchise de la Ligue nationale de basketball du Canada (NBLC). Ensuite, ils avaient l’opportunité d’assister à la partie opposant l’équipe locale au St. John’s Edge de Terre-Neuve-et-Labrador.

La directrice générale d’Épelle-Moi Canada, Dorine Tcheumeleu et le président du secteur Windsor-Essex, Guy Hopogap ont coordonné cette activité destinée à remercier les enfants et leurs parents pour leur participation au concours qui en est à sa troisième édition déjà. Certains d’entre eux en sont à leur première expérience, d’autres sont là depuis le début.

C’est le cas de Georges Abdallah, père de Nadine, une élève de 6e année de l’école élémentaire Monseigneur-Jean-Noël qui participe aux compétitions depuis trois ans. « J’aime que ma fille s’engage avec la grammaire et le vocabulaire de la langue française afin de renforcer son langage, raconte M. Abdallah. C’est motivant pour elle et ça lui permet de développer des habiletés sociales et de la confiance. »

Les jeunes étaient émerveillés aux abords du terrain de voir la taille de certains joueurs du Windsor Express et leur habileté à remplir le filet durant la pratique avant la partie de basketball. Et même le maire de Windsor, Drew Dilkens était sur place pour cette soirée multiculturelle commanditée par le Windsor Express, et il est venu saluer le groupe d’Épelle-Moi Canada. La soirée s’est terminée dans la joie puisque l’équipe locale de la NBLC a remporté son match contre l’équipe de Terre-Neuve-et-Labrador par le pointage de 123 à 116. Les jeunes se préparent maintenant aux compétitions d’épellation de l’édition 2019 d’Épelle-Moi Canada qui auront lieu ce samedi 2 mars, de 9 h à 16 h à l’École secondaire L’Essor à Tecumseh. Parents et amis sont les bienvenus pour assister à une journée fébrile en émotions pour nombre de participants.