Épelle-Moi Canada (ÉMC) a organisé une soirée portes-ouvertes pour donner l’opportunité aux jeunes de présenter au campus virtuel immersif leurs projets en entrepreneuriat de même que celui en leadership intégré à l’information technologie à travers certaines applications électroniques. « Nous avons eu l’occasion de voir nos jeunes dédiés fleurir tout au long de cette année en faisant preuve d’innovation et créativité tout en s’amusant en français. De plus, nous avons écouté les futurs choix de carrières que ceux-ci visent. Ils ont expliqué leur idée d’entreprise basée sur leurs intérêts et en lien avec les objectifs futurs. Nos jeunes leaders ont été capables d’élargir leur stratégie de résolution de problème en lien avec leur vécu dans l’atelier de leadership. Durant la soirée, nous les avons écoutés expliquer comment ils peuvent mettre en place un plan d’action et les stratégies pour y parvenir », indique ÉMC dans un communiqué.

Les participants ont été capable de trouver les liens entre le courage et leurs rêves. Ils ont aussi eu l’occasion d’écouter les anciens jeunes leaders du programme ÉMC partager leur expérience dans l’atelier de leadership et faire des liens avec le symposium qui a eu lieu en octobre 2021 à Blue Mountain. Une vidéo de même qu’un guide de l’activité ont été présentés et seront partagés aux conseils scolaires la province. De plus, la vidéo sera disponible sur la page YouTube d’ÉMC et le guide pourra être télécharger gratuitement sur le site internet epellemoicanada.ca.

Le concours littéraire 3D

En juin s’est également tenu le concours littéraire 3D ÉMC. Plus d’une cinquantaine de personnes étaient connectées. Durant ce concours, les jeunes parcourent différentes activités telles que les débats, la poésie, l’épellation et le SLAM. Une occasion de développer de nouvelles compétences, d’améliorer leur français, de réseauter avec d’autres enfants de leur âge (6 à 14 ans) tout en s’amusant.

De plus, ce concours leur permet de gagner des montants d’argent, des certificats, des abonnements et autres surprises. En résumé de cette journée, elle a débuté par le concours littéraire qui teste les compétences littéraires des participants. Puis le concours d’épellation avait pour but de donner une opportunité à ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à ce concours national en présentiel. Ce dernier a été regroupé par le cycle primaire et le cycle moyen.

La journée s’est poursuivie avec une activité de débat, qui consistait à donner aux participants un sujet et ces derniers avaient droit à deux arguments, un pour et l’autre contre afin d’avoir d’atteindre une certaine équité dans le débat. À la fin de la compétition, les juges se sont concertés pour attribuer des notes aux candidat pour déterminer le gagnant ou la gagnante. « Grâce à ce volet débat, les participants ont pu développer leur génie et affiner les compétences qui pourraient un jour faire d’eux de formidables avocats et futurs travailleurs.

On a pu observer la résilience et la persévérance chez certains, leur permettant ainsi de convaincre le jury alors qu’ils étaient dans une position difficile. La répartition des participants s’est faite en trois groupes, primaire, moyen et intermédiaire. Et pour la troisième activité du volet SLAM, les jeunes devaient écrire un poème et le lire », ajoute Bayan Kojok d’ÉMC.

Pour l’organisme, ce concours a été un franc succès tant pour les compétiteurs que les organisateurs.

Source : ÉMC

Photo portes ouvertes : ÉMC