L’équipe d’Épelle-moi Canada (ÉMC) sillonne les écoles francophones de la région pour préparer les élèves au prochain concours régional d’épellation prévu en février et mars 2020. L’organisme propose des mini-concours qui permettent aux élèves de tester leurs connaissances en orthographe des mots condensés dans le projet « Défi 100 mots ». Les 5 et 12 décembre, c’était le tour des écoles secondaires catholiques E.J. Lajeunesse (EJL) et de Pain Court (ÉSPC).

Selon Sarah Zagas, co-présidente d’ÉMC du secteur Windsor-Essex, à EJL, les élèves étaient très intéressés et motivés par l’exercice auquel ils s’adonnaient en s’amusant. Ils s’étaient organisés en se choisissant des juges comme s’il s’agissait d’une véritable compétition. La direction de l’école était aussi réceptive et avait même prêté mains fortes aux bénévoles d’ÉMC pendant cette activité. Selon Mme Zagas, « c’est un plus pour l’école car ÉMC est aussi éducatif ».

La championne nationale d’ÉMC, Silvia Demarco, élève de 11ème année à EJL, a elle aussi joué un rôle déterminant dans la préparation et le déroulement de cette séance. Mme Zagas qui supervisait l’activité a salué sa contribution : « Silvia Demarco a sensibilisé dans les classes en collaboration avec le directeur-adjoint de l’école. Sa réaction est digne d’une leader ». En plus de ses études, Mlle Demarco fait partie du comité d’ÉMC et est responsable des réseaux sociaux.

Puis à Pain Court, les élèves du cycle intermédiaire qui participaient pour la première fois aux exercices d’épellation ont agréablement surpris l’équipe d’ÉMC. Selon Dorine Tcheumeleu, directrice générale d’ÉMC qui conduisait la délégation, l’attitude des élèves était très positive. L’activité qui s’est déroulée dans une des classes pendant le cours de français a été un véritable succès. « On leur a dit qu’ils sont parfaitement capables, qu’ils croient en eux-mêmes et qu’ils travaillent en groupe, explique Mme Tcheumeleu. Leur motivation venait de leurs camarades en arrière qui les encourageaient. »

Des membres de la communauté scolaire saluent l’initiative d’ÉMC qui, au-delà des compétions interscolaires renforcent la culture francophone en permettant aux jeunes de s’amuser. « Les parents sont pleins d’enthousiasme. Ils voient que nous mettons leurs enfants en priorité tout en travaillant leur confiance en soi et l’amour envers la langue française », ajoute Mme Zagas.

Des élèves qui se sont distingués ont reçu des certificats et des médailles en guise de récompenses. Ces mini-concours sont aussi programmés en début d’année à l’Essor et à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac au début de 2020. Les trois premiers du mini-concours dans chacune des écoles secondaires participeront automatiquement à la compétition régionale de Windsor-Essex le 29 février à l’Essor, et dans la région de Chatham-Kent le 1er mars à ÉSPC.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Des participants au mini-concours « Défi 100 mots »