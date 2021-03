De nouvelles plaques racontant la riche histoire du quartier Olde Sandwich à Windsor ont été installées le mercredi, 17 mars sur l’arche. Les « Récits de Sandwich » raconte les moments historiques, les personnages, l’architecture et les sites qui ont façonné ce quartier tel qu’il est aujourd’hui.

Sandwich Towne a été colonisé pour la première fois en 1749 en tant que colonie agricole française, ce qui en fait la plus ancienne colonie habitée en permanence au Canada à l’ouest de Montréal. De nombreux bâtiments et maisons datent du milieu du XIXe siècle. Le quartier est délimité par la rue Detroit et le boulevard Rosedale au nord, par le Essex Terminal Railway à l’Est et au Sud, et la rivière Détroit à l’Ouest.

Ce quartier fut le site de l’une des batailles majeures de la guerre de 1812 et de la rébellion de Windsor de 1837, et comme front de bataille de la guerre des patriotes plus tard en 1837. Les habitants du quartier sont fiers de son histoire riche et diversifiée, ayant des murales peintes sur les côtés de nombreux bâtiments qui montrent des personnes, des événements et des bâtiments du passé.

Et sur l’une des plaques installées récemment, on peut y lire que « le site autour du rond-point de Sandwich revêt une grande importance archéologique car on y trouve des traces d’anciennes habitations. Il existe des artéfacts reflétant l’histoire des peuples autochtones ayant vécu sur les bords de la rivière Détroit. »

Il est question également sur une autre de ces plaques du monument Brock-Tecumseh, monument érigé au centre du carrefour giratoire de Sandwich le 7 septembre 2018. Puis sur la dernière plaque commémorative, on y raconte l’histoire d’Henry Bibb et de Mary Miles Bibb, deux pionniers du chemin de fer clandestin qui ont marqué la région au XIXe siècle.

(Crédit photo : Ville de Windsor)