L’Ontario est rapidement en train de devenir un chef de file de la conception et de la construction des voitures de l’avenir grâce à un investissement de 3,6 milliards $ de Stellantis dans des usines de construction d’automobiles à Windsor et à Brampton. Ces investissements accéléreront la mise sur pied de l’une des chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques les plus intégrées verticalement en Amérique du Nord.



« Cette annonce est un autre exemple que le plan pour bâtir l’Ontario se traduit par des gains énormes pour les travailleurs et les collectivités partout dans la province, a déclaré le premier ministre Doug Ford. L’Ontario a tout ce qu’il faut pour devenir à nouveau une plaque tournante de la construction automobile en Amérique du Nord. Alors que d’autres gouvernements sont restés les bras croisés en regardant les emplois fuir la province, nous agissons et veillons à ce que les voitures de l’avenir soient fabriquées en Ontario par des travailleurs ontariens. »



Stellantis rééquipera et modernisera ses usines de Windsor et de Brampton pour les convertir en installations polyvalentes d’assemblage de véhicules alimentés par différentes sources d’énergie afin de produire les véhicules électriques de l’avenir. L’entreprise mettra également sur pied deux centres de recherche et de développement qui concentreront leurs activités sur les technologies liées aux véhicules électriques et aux batteries pour véhicules électriques. L’Ontario appuiera ces investissements importants jusqu’à hauteur de 513 millions $, et le gouvernement fédéral s’est engagé à égaler ce montant.



À son usine de Windsor, Stellantis bâtira une nouvelle chaîne de montage polyvalente de véhicules alimentés par différentes sources d’énergie. Ce ré outillage stratégique permettra à l’entreprise de diversifier sa capacité en intégrant des modèles de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides dans sa chaîne de production pour satisfaire à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules à faibles émissions. L’Ontario s’est engagé à investir jusqu’à 287 millions $ dans le ré outillage de l’usine.



« Ces investissements viennent réaffirmer notre engagement à long terme envers le Canada et représentent une étape importante de notre transition vers les véhicules à zéro émission qui répondent aux exigences de nos clients à la recherche de moyens innovants, propres, sécuritaires et abordables de se déplacer, a affirmé Mark Stewart, directeur de l’exploitation nord-américaine, chez Stellantis. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements provincial et fédéral de partager avec nous leur vision commune de bâtir un avenir durable. Nous sommes également reconnaissants envers Unifor et notre personnel pour leur soutien, qui assurera la viabilité de nos activités à long terme au Canada. »



De plus, Stellantis modernisera son Centre de recherche et de développement automobile de Windsor en l’agrandissant et en mettant sur pied deux centres de compétences spécialisés dans les essais de véhicules électriques et blocs-batterie. Grâce à ces centres, l’Ontario deviendra un pôle majeur de recherche et de développement pour Stellantis à toutes les étapes de la production de véhicules, de leur conception à leur fabrication. En plus de mener des activités de recherche et de développement, ces centres offriront à la main-d’œuvre locale, aux collèges, aux universités et aux jeunes entreprises la possibilité de participer au développement de l’écosystème des véhicules électriques en Ontario. Ils joueront un rôle central dans les activités de recherche et de développement de Stellantis en Amérique du Nord et répondront aux besoins mondiaux de l’entreprise en matière de technologie, d’élaboration de processus et de développement de produits. L’Ontario s’est engagé à soutenir cet investissement crucial dans la recherche et le développement jusqu’à hauteur de 94 millions $.



Stellantis fait figure de pionnière dans la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement intégrée et d’un écosystème de véhicules électriques en Ontario grâce à ses installations d’assemblage de véhicules électriques, à ses actifs en recherche et développement de pointe et à la fabrication de cellules de batterie. Ses récents investissements, qui totalisent 6 milliards $, contribueront à transformer l’industrie automobile de la province. Ceux-ci comprennent notamment un investissement de 5 milliards $ annoncé récemment dans le cadre de la coentreprise avec LG Energy Solution, Ltd. pour construire à Windsor la première usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques à grande échelle en Ontario.



L’Ontario demeure une destination de choix pour les investissements majeurs en raison de son réseau électrique propre et concurrentiel, de la réduction des formalités administratives et de sa réputation d’être l’une des principales régions productrices d’automobiles en Amérique du Nord.

Source : gouvernement de l’Ontario

Crédit photos: Ville de Windsor

Photo : Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau était accompagné du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford pour annoncer cet investissement majeur à l’usine Stellantis de Windsor.