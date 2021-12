Depuis l’obtention de 32 400 $ du Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) offre aux membres de son conseil d’administration et son équipe opérationnelle le soutien nécessaire pour la mise en œuvre de nouvelles approches visant la préparation au changement et le renforcement de la résilience.

« Alors que la pandémie de la COVID-19 nous a tous affectés, elle a eu un impact significatif sur le secteur à but non lucratif, soutien Percy Hatfield, député de Windsor-Tecumseh. Je ne doute pas que le financement reçu par le RFSOO de la FTO contribuera à leurs efforts de continuer à fournir des services aux femmes francophones de notre communauté. Félicitations! »

La première partie de ce projet consiste en la tenue de deux sessions de formation sur l’adaptation au changement et la résilience respectivement. La deuxième partie est constituée quant à elle de 51 rencontres d’accompagnement individuelles.

« Grâce à cette subvention, le RFSOO est en train d’améliorer la santé mentale de son équipe afin de mieux servir les Franco-Ontariennes et développer des programmes pertinents et adaptés aux nouveaux besoins de la communauté en cette période de pandémie, expliqueKenza Zoughi, coordinatrice de RFSOO. L’organisme offre des services d’intervention individuelle ainsi que de l’accompagnement, de l’aiguillage, et accès aux ressources francophones. La prévention, la sensibilisation et l’éducation font partie de notre travail d’améliorer la condition des femmes francophones et d’abolir la violence faite aux femmes. »

SOURCE – RFSOO

PHOTO – Edith Fotso, vice-présidente du RFSOO, et le député Percy Hatfield