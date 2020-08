Le plan pour la rentrée scolaire du gouvernement de l’Ontario, élaboré en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et des responsables de la santé publique, est renforcé par un investissement fédéral supplémentaire ainsi que des ressources pour appuyer la rentrée des classes à l’automne.

Dans le cadre de l’investissement fédéral annoncé le 26 août dernier, la somme de 381 millions $ est allouée à l’Ontario, ces fonds viennent s’ajouter à la somme de près de 900 millions $ fournie par la province, pour soutenir le plan provincial pour la rentrée scolaire

« Les investissements de l’Ontario sont les plus élevés du pays en matière de soutiens pour l’amélioration du nettoyage, le respect de la distance physique, le dépistage et l’embauche de personnel afin de veiller à la réouverture sécuritaire de nos écoles en septembre, a déclaré le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce. L’investissement annoncé par le gouvernement fédéral s’ajoute aux investissements historiques de notre gouvernement visant à assurer la réouverture sécuritaire des écoles en Ontario. »

Le financement fédéral servira à plusieurs initiatives provinciales prioritaires. La mise en œuvre du plan de réouverture des écoles, d’un montant de 200 millions $, servira à renforcer les composantes en matière de santé et de sécurité du plan de réouverture des écoles, en consultation avec les bureaux de santé publique locaux, notamment l’embauche de concierges, l’amélioration du système de chauffage et de ventilation, et de la connectivité Internet pour les élèves.

De ces fonds, un montant de 30 millions $ servira à l’achat des équipements de protection individuelle supplémentaires pour les écoles, 70 millions $ pour l’embauche temporaire d’éducateurs selon les besoins et 70 millions $ pour le transport scolaire.

Un financement 12,5 millions $ permettra aux conseils scolaires d’embaucher et de former du personnel supplémentaire et de fournir aux élèves un plus grand soutien en matière de santé mentale. De plus, 12,5 millions $ permettront de créer jusqu’à 125 postes d’infirmier dans les bureaux de santé publique de la province afin d’aider les écoles à gérer les cas potentiels de COVID-19.

Quant à l’apprentissage à distance, un financement de 36 millions $ permettra de veiller à ce que chaque conseil scolaire offrant un apprentissage virtuel dispose d’un directeur et d’un soutien administratif dédiés pour ses écoles élémentaires et secondaires virtuelles.

La province a mis de côté 50 millions $ pour répondre aux besoins d’apprentissage en cas de pandémie future, afin de veiller à ce que l’Ontario soit prêt à tous les scénarios possibles cet automne. Sous réserve de l’approbation fédérale au mois de décembre, le ministère de l’Éducation annoncera la seconde moitié du paiement plus tard cette année, pour le restant de l’année scolaire.

Le 30 juillet dernier, le gouvernement a publié le Guide relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario, élaboré en consultation avec d’éminents experts médicaux et approuvé par le Bureau du médecin hygiéniste en chef.

Dans le cadre du plan qui y est énoncé, la province a engagé plus de 300 millions $ pour la réouverture sécuritaire des écoles de l’Ontario; cela fait partie des multiples mesures de protection du gouvernement destinées aux élèves, aux parents, au personnel et aux communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent.

Les directives provinciales sont fournies à titre d’orientation. Les conseils scolaires sont encouragés à les adapter pour répondre à leurs besoins locaux et soutenir les élèves et leur famille. Ces directives comprennent un enseignement en classe en personne pour les élèves du palier élémentaire, cinq jours par semaine pour l’année scolaire 2020-2021, le port du masque pour les élèves de la 4e à la 12e année, l’établissement de groupes et la limite de contacts entre élèves et un enseignement adapté dans les écoles secondaires des conseils scolaires désignés.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Stephen Lecce