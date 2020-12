C’est le temps des Fêtes et les chansons hivernales se font entendre à profusion à la radio et dans les magasins. Même si les classiques restent plaisants à écouter chaque année, de nouveaux choix musicaux sont toujours les bienvenus.

Voici une sélection d’albums du temps des Fêtes qui sont parus récemment, juste à temps pour le Hygge du mois de décembre. Ajoutés à la liste figurent quelques albums de Noël qui ont charmé nos oreilles.

La Franco-Ontarienne de Timmins, Céleste Lévis, a sorti son troisième album intitulé Noël tout autour. On y retrouve un mélange des classiques et quelques-unes de ses compositions chantées en français et en anglais. Martin Gagnon et JOLY se joignent à la chanteuse pour quelques chansons.

Le printemps dernier, pendant le confinement, Pierre Lapointe a concrétisé Chansons hivernales, un album du temps des Fêtes entièrement composé de chansons originales. Il espère voir ses créations devenir des nouveaux classiques aux fils des années avec des thèmes plus contemporains. Mika et Melissa Laveaux font aussi partie de cet album.

Christian Marc Gendron et Manon Séguin célèbrent le premier Noël de leur fille Kra. Ils ont créé cet album du temps des Fêtes, Nöel à trois, comme ode à la famille afin de redonner de l’espoir à la population canadienne.

Pour sa part, Stephan Moccio sort un album de mélodies classiques de Noël qu’il interprète au piano. Winter Poems est un album de balades simples et paisibles reposant et apaisant pour l’âme – l’option parfaite pour un dimanche tranquille.

L’année 2019 nous a aussi apporté des bijoux de musique de réjouissance. Joli-Bois avec l’album Vert forêt et Sarah Toussaint-Léveillé avec La solitude des flocons explorent le temps des Fêtes avec un peu de recul et sont axés sur la saison hivernale, l’amitié et l’amour.

En attendant Noël d’Isabelle Boulay se porte dans l’élégance et la sensibilité et Bientôt ce sera Noël de Damien Robitaille amuse avec son petit côté crooner et les touches d’humour de ses compositions.

Célébrations et soirées en famille sont au rendez-vous mais n’oubliez pas de respecter les règles sanitaires en vigueur.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Céleste Lévis