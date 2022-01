Le Rempart a appris récemment la perte d’un autre membre de la communauté francophone de Windsor-Essex. Yvan Poulin, ancien directeur de la Caisse populaire de Tecumseh et ancien agent fondateur de développement de l’Entité de planification des services de santé en français Érié-St. Clair/Sud-Ouest, est décédé paisiblement le 17 décembre dernier à l’âge de 70 ans. M. Poulin laisse dans le deuil son épouse Huguette, son frère Stéphane et ses sœurs Diane, Sylvie, France et Lynda.

Yvan Poulin siégeait également depuis 2013 sur le conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital régional de Windsor. Il était un lecteur fidèle du journal Le Rempart, un client et un ami. Les membres de la communauté qui l’ont côtoyé se souviendront de son souci du détail, de son sourire et de son sens de l’humour. Son décès laisse un grand vide dans la francophonie locale. Famille et amis se sont réunis le 15 janvier dernier pour lui rendre hommage et pour un service commémoratif au salon funéraire Marcotte. Les personnes qui désirent offrir un don commémoratif peuvent le faire au nom de l’Hospice de Windsor et du comté d’Essex. Toute l’équipe du journal Le Rempart envoie ses plus sincères condoléances à la famille éprouvée.

(Photo: archives Le Rempart)