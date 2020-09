THÉROUX, Joseph Jean Magella

5 mars 1948 – 23 août 2020

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Magella Théroux le dimanche 23 août 2020 après une courte bataille contre une infection cardiaque. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Ginette Théroux (née Côté) et ses enfants; Benoit Théroux (Kathy), Josée Byrne (Brad), Stéphane Théroux (Dawn). Prédécédé par ses parents Albert et Fidelia (née Inkel) d’East-Hereford, Québec et ses frères et sœurs Jean-Nil, Huguette, Chantal et Claire. Survécu par ses petits-enfants; Kelsey, Liam, Adam, Kristina, Kyle, Jacob, Felicia, Sébastien et arrière-petits-enfants, Morgan, John et Truman. Frère de Gerald, Ginette, Lise, Jeannine et Losa. Magella a pris sa retraite, après 20 ans, en tant que superviseur chez Ford Motor Co. Il adorait faire du camping dans sa roulotte, il était un homme à tout faire et un farceur.

Visitation à WINDSOR CHAPEL, 1700, chemin Tecumseh E., 519-253-7234, le samedi 5 septembre 2020 de 9 h à 11 h 30. (Vous avez besoin de vos masques). L’inhumation suivra à Greenlawn Memorial Gardens. La famille tient à remercier les médecins et les infirmières de l’unité de soins intensifs du campus régional Ouellette de l’Hôpital de Windsor pour leurs soins, leur compassion et leur gentillesse durant ses dernières semaines. En guise d’expression de sympathie, des contributions commémoratives peuvent être faites à l’organisme de bienfaisance de votre choix. Les condoléances et les souvenirs précieux peuvent être partagés avec la famille sur www.windsorchapel.com.