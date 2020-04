Guy Hopogap

« J’ai beaucoup plus de temps pour faire des choses pour lesquelles j’avais très peu de temps avant la pandémie. Maintenant, je m’occupe plus spécifiquement des progrès académiques et de l’apprentissage de mes trois enfants à la maison. Ils ont un programme bien structuré. Je prends aussi plus de marches qu’auparavant. Le confinement est pour moi la nouveauté car en temps normal, je suis plus souvent à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison. »

Hussein Kawas

« J’ai plus de temps à donner à mes deux jeunes enfants. En temps normal, je n’ai pas cette opportunité dans un monde où tu travailles presque 7 jours sur 7. Cet isolement crée des liens plus profonds avec les enfants. Lorsqu’ils te posent une question, tu peux aller jusqu’au bout du raisonnement de la réponse que tu leur donnes. Ce sont des moments qui n’avaient pas forcément de valeur auparavant, mais qui sont significatifs aujourd’hui. »





Constant Ouapo

« J’organise ma vie de famille depuis le début du confinement. J’encadre mes enfants beaucoup plus qu’avant. Je les prépare au leadership avec mon épouse. Cela renforce vraiment les liens familiaux. Je me donne aussi le temps de lire pour m’enrichir, des articles politiques et tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Je lis aussi des ouvrages spirituels, de développement humain. C’est ma façon de prendre cette situation de manière positive. »

Jordy Claudel Haringanji

« Je découvre mes talents de pâtissier depuis que nous sommes confinés à la maison. Maintenant que j’ai du temps, je suis plus créatif de ce côté. Je fais des gâteaux, du pain, etc. Étant donné que les pâtisseries sont fermées, je fabrique moi-même mes muffins et autres pâtisseries. Plus jeune, je regardais ma mère, ma tante et mes cousins le faire. Aujourd’hui, je prends leurs recettes et je les essaie. Ma cousine a créé un groupe Google pour le partage de recettes et j’en profite. »

Didier Marotte

« Essentiellement, je suis beaucoup plus à la maison que je ne l’ai jamais été. C’est comme si on se préparait pour la retraite. On peut faire des choses qu’on a jamais le temps de faire autrement. Je cuisine beaucoup plus maintenant et je suis plus créatif. Je réalise beaucoup plus l’importance de la famille et des amis, ce qui entraîne une toute autre appréciation de la vie. »