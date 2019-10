Les membres de l’Association des communautés africaines de Windsor (ACOW) se sont retrouvés le dimanche, 22 septembre au siège social de l’organisme pour renouveler le mandat des membres de leur conseil d’administration. Le président sortant Claude Saizonou a été reconduit par acclamation au poste de président pour un mandat de deux ans. Kossi Dodjro et Peruth Kalisa ont été désignés respectivement comme vice-président et secrétaire générale du comité exécutif.

Selon Claude Saizonou, le bilan des deux dernières années est positif. Plusieurs programmes ont été réalisés notamment l’appui aux nouveaux arrivants à mieux comprendre le fonctionnement du nouveau système dans lequel ils sont appelés à naviguer. L’ACOW a aussi contribué au processus de réconciliation au sein des ménages en difficultés en raison des incompréhensions de leur nouvel environnement social qui promeut l’égalité entre hommes et femmes, une notion encore inhabituelle culturellement aux yeux de certains.

Au chapitre des réalisations, l’ACOW met également sur son actif l’organisation d’un débat en 2018 au cours duquel les membres des différentes communautés ont posé des questions aux candidats à la mairie de Windsor, sans oublier la dernière visite en août 2019 dans les bureaux de l’Association du Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada,l’honorable Ahmed Hussen.

Le second mandat du président Saizonou s’annonce prometteur. L’ACOW vient de décrocher un financement de 100 000 $ octroyé par le ministère du Patrimoine canadien. « Cette subvention permettra d’établir une capacité de reconstruction multiculturelle », indique M. Saizonou.

Grâce à ces fonds, le bureau de l’ACOW va bientôt recruter au moins deux employés, un permanent et un autre à temps partiel pendant les six prochains mois, ce qui renforcera la visibilité de ses activités et une connexion permanente avec ses partenaires. L’ACOW a été fondée en 1989, puis enregistrée en 1991 et dispose de ses propres bureaux depuis le mois de mai 2018.

SOURCE: Gabriel Nikundana