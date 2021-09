Le mois de septembre marque la fin de la saison estivale, le début de l’automne et, bien sûr, la fin des vacances. Un autre été légèrement empreint de la COVID, tandis qu’on espère continuer dans la bonne voie vers un temps des Fêtes libre de restrictions majeures.

Pour l’instant, il faut toujours faire attention, car la pandémie n’est pas terminée. Pour ceux qui retournent en classe ou à des bureaux occupés, certaines mesures sont recommandées pour assurer sa sécurité sanitaire et celle des autres.

Avoir une bonne bouteille d’eau à portée de main est primordial. Les jeunes ne savent pas toujours comment garder la bouche éloignée des fontaines et les adultes oublient rapidement de boire la quantité d’eau nécessaire.

Pourtant, parmi les bienfaits de l’hydratation se trouve celui de renforcir le système immunitaire.

Cette année, le partage n’est pas de mise! Partager ses microbes, ce n’est pas faire une faveur à l’autre. Les articles personnels doivent le rester, ça inclut les bouteilles d’eau ou de boissons, les collations sans emballage individuel, les foulards, les tuques et même les écouteurs. Si c’est absolument nécessaire, il est suggéré de bien se désinfecter les mains et de désinfecter l’article partagé.

Puis, en plus de bien manger, il faut bien dormir! L’humain devient beaucoup plus résistant aux infections et beaucoup plus adaptable lorsqu’il est reposé. Les adolescents requièrent environ 9 heures de sommeil, les enfants de 5 à 10 ans, environ 10 heures et les tout-petits, environ 12 heures.

Et si l’horaire le permet, un peu de lecture aide énormément avec les travaux scolaires. Les études démontrent que la lecture est un des meilleurs outils pour garder un cerveau en santé et augmenter la réussite du côté académique et du côté personnel.

Joyeuse rentrée!

SOURCE – Élodie Dorsel