Le mois de mars est synonyme de francophonie à travers la province, et partout au pays. Chaque année, c’est avec enthousiasme que les communautés francophones célèbrent le Mois de la francophonie qui, partout à travers le monde, a pour but de promouvoir la langue française dans toute sa diversité culturelle.

Cette année ne fait pas exception malgré le fait que nous soyons toujours aux prises avec la pandémie de COVID-19, et les restrictions sanitaires qui en découlent. Le 20 mars est la Journée internationale de la francophonie et dans les écoles françaises de la région, les élèves participent à des activités destinées à célébrer leur langue et leur identité culturelle. La majorité de ces activités se feront en ligne, dont plusieurs sont organisées par des organismes francophones communautaires.

Entre autres, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, en partenariat avec le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton et du Centre culturel francophone Jolliet de Sarnia, présentera le spectacle virtuel de Monsieur André, Le temps des sucres. André Thériault est un animateur, conteur, chansonnier et interprète qui possède de multiples cordes à son arc. Il le démontré d’ailleurs lors de ce spectacle où parents et enfants se retrouvent pour une heure de musique et de contes.

Un spectacle bien rodé qu’André Thériault joue depuis presque 7 ans maintenant. Ce n’est d’ailleurs pas trop un hasard qu’il ait créé ce spectacle, car ce Québécois a été pendant 15 ans l’animateur de la cabane à sucre Lalande, à Saint-Eustache dans la Belle province. Il connaît donc tout sur le sujet et le raconte avec passion. Pendant une heure, jeunes et moins jeunes apprennent donc l’origine de la « ceinture fléchée », les secrets des cabanes à sucre et les légendes amérindiennes qui les entourent.

Durant sa prestation, Monsieur André accorde beaucoup de place à la chanson. Des titres tels qu’Alouette, La Cabane à sucre d’Albert Viau et Le Temps des sucres de l’abbé Charles-Émile Gadbois font partie de son répertoire de chansonnettes pour ce spectacle interactif. Le conteur maîtrise son art à la perfection. Un spectacle bourré d’humour, interactif et instructif à voir ce vendredi, 12 mars à 19 h. Le lien électronique pour voir cette prestation gratuite sera disponible sur les réseaux sociaux des organismes partenaires de l’événement.

Puis, pour les mordus de cinéma, dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2021, l’AFO WECK en collaboration avec le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette invite la population à deux soirées de projections gratuites de l’ONF. Le 17 mars à 19 h, il sera possible de se connecter pour voir Plus haut que les flammes, une poignante réflexion sur la responsabilité de prendre soin des enfants, fondamentale pour le salut de l’humanité, qui porte à l’écran l’entièreté du poème Plus haut que les flammes de Louise Dupré.

Le poème, comme le film, commence par la phrase : « Ton poème a surgi de l’enfer. » Bouleversée par une visite à Auschwitz et Birkenau, une femme, grand-mère, essaie de continuer à vivre et de prendre soin d’un enfant. Car au-delà des pires horreurs provoquées par l’humanité, il y a l’enfance, pour et par laquelle le cours du temps doit continuer. Il y a aussi ceux et celles qui veillent sur ces petits êtres, répétant chaque jour les gestes pour les garder vivants, propres et en sécurité. Tissant des liens entre différentes histoires, différentes réalités et différents paysages, la cinéaste offre un point d’ancrage pour penser une issue et veiller à élever les héritiers du monde le plus haut possible, « plus haut que les flammes ».

Finalement, le 26 mars à 19 h, les jeunes cinéphiles pourront voir des courts métrages d’animation conçus pour les enfants Pimp ma botte, Ta parole est en jeu, Le vent, Ta parole est en jeu, Le petit voisin, Ta parole est jeu, Le jongleur. Pour visionner ces films, communiquez avec l’ACFO WECK au 519- 948-5545, poste 118 ou par courriel à dg@acfoweck.ca.

PHOTO (Facebook) – André Thériault