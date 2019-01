L’année 2018 a été stressante pour les dirigeants de Bike Windsor Essex, cet organisme à vocation pédagogique et revendicatrice qui vise à rendre la région plus sûre et plus conviviale pour les cyclistes. On se souviendra qu’en août dernier, Bike Windsor Essex avait dû quitter ses locaux, situés à l’angle de la rue Pelissier et de l’avenue Université, parce que l’Orchestre symphonique de Windsor, qui gère l’édifice, estimait que l’emplacement de l’organisme était trop risqué en raison du manque de sortie de secours au sous-sol en cas d’incendie.

Lori Newton, directrice générale de Bike Windsor Essex, a dû faire appel à ses partenaires pour savoir s’il y avait un endroit disponible pour l’organisme. Elle a finalement trouvé un site et signé une entente de location avec Shō, un espace occupé par des artistes, des artisans et une troupe de théâtre au 628 de la rue Monmouth, à Walkerville.

Mme Newton nous a fait visiter les lieux le 3 janvier dernier. « Le nouveau local n’est pas encore visible de l’extérieur mais une enseigne sera installée quelque part sur la façade du bâtiment dans un avenir rapproché », confirme Mme Newton. L’espace est composé de plusieurs stations de travail pour les ateliers de mécanique et de réfection des vélos, ainsi que des sections où l’on entrepose les nombreuses bicyclettes offertes par le public. Il faut mentionner que durant la période où l’organisme était fermé, les résidents de la région ont continué à lui donner des vélos usagers alors pour débuter 2019, Bike Windsor Essex a beaucoup à faire pour tous les remettre en état. « Notre priorité pour les trois premiers mois de l’année est de travailler sur ces vélos pour les redonner à la communauté au printemps », explique la directrice générale.

Le but des ateliers mécaniques est de montrer aux jeunes des écoles de la région comment les vélos sont faits, comment les réparer soi-même, et offrir une opportunité aux adolescents de faire du bénévolat pour une bonne cause. Oliver Swainson, le coordonnateur de ces ateliers de réparation de vélos, a développé divers sujets tels que la mécanique de base du vélo, la réparation et l’entretien des pneus, ainsi que la sécurité à vélo.

D’ailleurs, pour maximiser l’expérience de faire du vélo en toute sécurité, Bike Windsor Essex a conçu Le guide des cyclistes du comté de Windsor-Essex, un document cartonné tout en français produit avec l’appui de la Fondation Trillium, et un partenariat avec Cycle Toronto et CultureLink. Ce nouvel outil très pratique contient une panoplie de renseignements sur ce que les cyclistes doivent savoir sur la circulation à vélo dans le comté de Windsor-Essex. Vous pouvez vous procurer Le guide des cyclistes du comté de Windsor-Essex dans les locaux de l’organisme sur la rue Monmouth et au Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (890, chemin Walker).

PHOTO: Lori Newton, directrice générale dans l’atelier de Bike Windsor Essex