Des citoyens de tous les âges sont allés contempler le savoir-faire des artistes et artisans venus de plusieurs villes ontariennes lors de l’exposition Art in the Park au cours du week-end du 1er au 2 juin à Windsor. Les stationnements près du lieu de l’événement étaient bien remplis.

De longues files de personnes, enfants, familles et des curieux se bousculaient à l’entrée presque toute la journée. À l’intérieur, le parc Willistead était aménagé en plusieurs zones. Chaque kiosque avait sa clientèle bien déterminée. Il y avait une partie exclusivement réservée aux jeux des enfants et à la peinture, et bien sûr des places dédiées aux artistes et vendeurs.

Des restaurants mobiles qui proposaient de plats variés occupaient la zone centrale du parc. De la poutine montréalaise à la spécialité thaïe, en passant par la cuisine mexicaine, là encore de nombreux clients attendaient patiemment d’être servis.

À quelques mètres, un espace assez vaste était réservé aux visiteurs qui voulaient s’asseoir pour manger au soleil, tandis que de l’autre côté, sous une imposante tente, abritait une scène d’où l’on entendait de la musique qui créait une ambiance de fête dans tout le parc. Des groupes de musiciens se relayaient pour chanter et danser. Une cinquantaine de spectateurs, qui se relayaient sous la tente, applaudissaient avec enthousiasme chaque fin de pièce musicale.

Dans la zone réservée à l’exposition des arts, chaque personne s’arrêtait devant le secteur qui l’intéresse. DW Art studio de Thornhill, spécialisé dans la reproduction de portraits de nombreuses vedettes de soccer, de hockey, de chanteurs et bien d’autres célébrités avait une clientèle particulière. Des enfants commandaient sur place leurs portraits. Ils s’installaient sur une chaise, puis il ne suffisait que de quelques minutes pour Wei Wang et Guo Yue Dou à dessiner le portrait, presque une photo-portait conforme à l’original pour ses clients. D’autres parents amenaient des photos de leurs enfants, puis le portrait était aussitôt reproduit. Venu de Toronto, le couple a indiqué avoir 20 ans d’expérience et qu’il s’agissait de leur 13e participation à l’événement. Un peu plus loin se trouvait L’atelier du presbytère, une boutique spécialisée dans le travail des tissus 100 % en lin du comté de Prince Edward en Ontario. Le couple Françoise Méchin Pellet et Thierry Méchin exposait des accessoires pour la maison, des coussins, des tabliers, des foulards. Selon Mme Méchin, son mari s’occupe de ce qui est de la coupe et du lavage du lin et elle est responsable de la couture. Le couple participe pour la septième année consécutive et en est fier : « On est content, les gens sont loyaux, ils reviennent et ils essaient un produit, ça leur plaît, ils sont fidèles, c’est bien ». Les défis ne manquent pas, car il est difficile de satisfaire tout le monde. « C’est difficile de toujours savoir quoi fabriquer, explique Mme Méchin, mais en fin de compte on s’en tire bien. Nos coussins se vendent bien parce que les clients aiment des coussins qui sont faits avec d’anciennes broderies. Nos tabliers plaisent à ceux qui aiment cuisiner, et nous offrons une variété de tuniques et de sacs. On fait un peu de tout pour tout le monde. »

Les produits exposés sont faits à partir de divers matériaux. Par exemple Practical Art est spécialisé dans la fabrication des objets de décoration à base du métal, que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur de la maison. Ce décor a entre autres formes de guitares, libellules, joueurs de hockey, papillons, diverses fleurs, et des crochets multicolores.

Une centaine de bénévoles du Club Rotary de Windsor s’activaient dans tous les coins du Parc pour veiller au bon déroulement de l’exposition qui a connu encore une fois beaucoup de succès auprès du public de la région.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Françoise Méchin Pellet et son mari Thierry