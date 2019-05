C’étaient de véritables retrouvailles lors de cette célébration qui s’est déroulée ce samedi 4 mai dans le gymnase de l’école élémentaire Sainte-Marguerite-d’Youville. D’anciens cadres et enseignants, des représentants de l’administration, la député fédérale Cheryl Hardcastle et bien d’autres invités de marque s’étaient déplacés pour cette occasion. Des groupes de danse de l’école, des scènes de comédie et des chansons interprétées par l’orchestre des élèves ont agrémenté la fête et ponctué les différentes interventions.

Le tout premier directeur, Jean Brûlé, visiblement ému, a dans son discours retracé les débuts de cette école qu’il a vu naître et grandir depuis septembre 1993. « Je suis très fier et heureux de revenir. Je m’aperçois qu’il n’y a pas eu trop de changements en termes de couleurs, d’excellence, des travaux de professeurs. Ça fait plaisir », a dit M. Brûlé.

L’école est bien implantée dans une communauté majoritairement anglophone. Les parents trouvent en cette institution la voie la plus sûre de voir leurs enfants devenir parfaitement bilingues.

« Cette école donne à nos enfants une opportunité d’apprendre le français. Les enseignants comme la direction constituent pour nous une véritable famille », explique Mark Gryn, un des parents venu se joindre aux autres à cet anniversaire.

Les responsables étaient aussi heureux, non seulement du pas franchi en termes de réussite au cours de ces 25 ans d’existence, mais aussi de l’engagement de tout le personnel, des parents et de toute la communauté dans la confection et l’entretien de l‘image de l’école. Cette dernière a, depuis sa création, rayonné et ne cesse de dispenser un enseignement de qualité. Selon la directrice adjointe, Laura Ganyo, l’école est en plein essor car, à ses débuts, elle comptait à peu près 240 élèves alors qu’aujourd’hui les effectifs ont doublé et l’école va continuer à croître, pense-t-elle.

Les élèves à tous les niveaux se sont taillé une place de choix dans les préparatifs et le déroulement de cet événement. Leur présentation était le point d’orgue de ce jour anniversaire comme le dit Mme Ganyo.

« L’école appartient à nos élèves. En s’appropriant cette célébration, ils ont voulu montrer aux parents et aux dignitaires présents ce que l’école fait. Je pense que c’est bien le moment fort de cette cérémonie », ajoute-telle.

Le directeur de l’école n’a pas manqué de remercier tout le public, particulièrement le corps enseignants, ses collaborateurs ainsi que la communauté sans lesquels il ne saurait porter si loin le flambeau de l’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville.

PHOTO: Les élèves étaient au centre de la cérémonie.

SOURCE: Gabriel Nikundana