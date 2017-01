À l’École secondaire catholique de Pain Court, trois élèves ont choisi d’améliorer leurs habiletés d’écriture afin d’informer la région sur ce qui se passe notamment à leur école.

Pour une 14e année, Le Rempart donne un atelier afin d’enseigner une vingtaine de conseils pratiques et de base pour bien écrire des articles. « Ça fonctionne bien », mentionne Richard Caumartin, animateur de cette formation depuis le début.

Ce programme est destiné aux élèves de la 10e à la 12e année et a pour but de les intéresser à écrire en français. « Il donne des outils pour développer l’écriture et faire un reportage », affirme celui qui a été rédacteur en chef du journal Le Rempart. M. Caumartin croit même que « cette formation va les aider à l’université et dans leur futur emploi ».

Les participants doivent faire la couverture d’activités scolaires ou parascolaires des écoles du Csc Providence. « Je veux vous donner la chance de vous exprimer en français, vous donner une tribune. C’est important d’avoir des jeunes qui nous envoient des nouvelles », explique le formateur.

Pendant environ une heure, les journalistes scolaires ont appris comment rédiger de bons articles. « Ce que je retiens surtout, c’est que c’est important de faire des textes de qualité et avec intégrité; que ce soit vrai et qu’il n’y ait pas d’erreurs », mentionne un participant de

12e année, Connor Walsh.

Interrogé sur ses motivations, le jeune enthousiaste explique : « Je suis passionné d’écriture et je veux représenter la région de Pain Court. Je sens que cette formation va m’aider à produire des articles de qualité ».

Reconnaissant, Connor Walsh mentionne : « Vous nous aidez à améliorer notre français, notre écriture et à représenter la région de Pain Court. On apprécie cette chance ».

À la fin de l’année scolaire, divers prix de la bourse Paulette-Richer seront offerts à ceux qui auront démontré une participation active dans les pages scolaires du journal.

Les écoles secondaires catholiques E.J Lajeunesse et l’Essor auront aussi cette formation au cours des prochaines semaines.

Marie-Ève Boudreault