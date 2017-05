Les jeunes scouts de Windsor-Essex se sont réunis pour planter des arbres dans le cadre de la Semaine de l’arbre Trees for Canada. Le 25 avril dernier, la section francophone de 1re Saint-Jérôme a mis son grain de sel en se joignant aux 200 autres jeunes de la région afin de regarnir de 1000 plants le parc East Riverside, à Tecumseh.

La Ville de Windsor a donné entre 3000 et 4000 feuillus au cours de la semaine du 24 avril. Chaque soir, un groupe différent est venu contribuer à l’embellissement du parc, donc de la Terre.

La rencontre débutait avec une présentation par un employé de la Ville. « Pourquoi les arbres sont-ils bons pour nous? Oxygène, bonne réponse, quoi d’autre? C’est l’habitat naturel de plusieurs espèces, ils préviennent l’érosion naturelle, oui ».

Venait ensuite l’explication technique de comment bien planter. André Letarte souligne : « Il y a des enfants qui n’ont jamais pris une pelle, ils s’initient ».

« On le fait depuis 25 ans. Avant, c’était au parc Malden, maintenant c’est à la montagne Blue Heron au parc East Riverside. Depuis les 7 dernières années, on a planté plus de 20 000 arbres ici, observe Trevor McFadyen, commissaire de région pour Scouts Canada.

« Le but est de faire participer les jeunes pour qu’ils deviennent des leaders de demain, et de donner à la communauté. »

Les jeunes de 6 à 14 ans ont le cœur à l’ouvrage. « J’en ai planté 10 », s’exclame Arnaud Demers, 8 ans, en compétition avec ses amis.

Liliana Varacalli, 8 ans, raconte : « J’aime beaucoup la soirée, mais je n’aime pas prendre la terre avec mes mains. C’était difficile de faire le trou. »

En 1972, un premier arbre a été planté par Scouts Canada. Depuis, ce sont plus de 80 millions d’arbres partout au pays qui ont été ajoutés dans le but de démontrer l’importance des arbres pour l’environnement.

Photo : Gaspard Lazure ajoute du paillis pour les arbres plantés.

Les scouts attendent les directives.