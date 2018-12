Il y a quelques mois, Jacques Kenny, directeur général de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St.Clair/Sud-Ouest, annonçait aux membres du conseil d’administration de l’organisme qu’il quittait ses fonctions pour prendre sa retraite. S’en est suivie la diffusion d’une offre d’emploi à la grandeur de l’Ontario et du reste du pays pour lui désigner un successeur. Finalement, le 5 décembre dernier, le conseil d’administration a entériné le choix de Constant Ouapo pour succéder à M. Kenny.

« L’Entité avait effectué une vaste campagne de recrutement à l’intérieur de l’Ontario et dans la francophonie canadienne, souligne Paul Lachance, président du conseil d’administration de l’Entité. Nous sommes enchantés d’avoir pu attirer des candidats qualifiés et d’en avoir trouvé un avec les compétences et l’expérience que possède M. Ouapo. »

Ce dernier est actuellement directeur de planification et d’engagement communautaire à Reflet Salvéo, l’Entité de planification des services de santé en français pour les secteurs Centre-Toronto, Mississauga-Halton et Centre-Ouest. Pour sa part, M. Ouapo est détenteur d’un doctorat en agriculture (économie et affaires agro-alimentaires), d’une Maîtrise en administration des affaires et d’un Certificat de leadership en gestion de la santé. Il arrive à l’Entité avec une expérience de trois années en planification des services de santé en français. En plus de son travail, il siège à plusieurs conseils d’administration (CA) d’organismes communautaires et dans le secteur de la santé. Il est présentement président du conseil d’administration de l’ACFO de Toronto.

« Je suis très heureux de cette opportunité. Après 4 ans à Reflet Salvéo, je sentais le moment venu de relever de nouveaux défis dans ma carrière. Le plus grand défi est l’étendue du territoire et la dissémination des services de santé en français. Les différents acteurs avec qui nous allons travailler sont disséminés dans tout le territoire. Il faudra amener tous ces intervenants et la population à travailler ensemble, toute la diversité à parler d’une seule voix pour demander ces services. Ensuite il y aura les RLISS qu’il faut constamment sensibiliser à nos besoins. J’aurai besoin de l’appui de tous, du CA, de Jacques et des intervenants sur le terrain. »

Selon M. Lachance, la « nomination de Constant Ouapo arrive à un bon moment dans le cycle d’affaires de l’Entité puisque nous allons bientôt relancer notre réflexion stratégique au sein de l’organisme ». Le nouveau directeur général entrera en fonction le 21 janvier prochain.

Pour sa part, Jacques Kenny, qui occupait le poste depuis sept ans, prévoit quitter au début de l’année 2019. « Il aura été un leader engagé, dévoué et efficace dans nos efforts pour augmenter l’offre de services de santé en français dans notre région », conclut M. Lachance.

PHOTO: Constant Ouapo