Les nouveaux arrivants à Chatham-Kent ont maintenant accès à des services en établissement grâce au Collège Boréal et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

L’inauguration officielle du nouveau point de service du Collège Boréal à Chatham a eu lieu le jeudi 16 novembre dans le cadre d’une visite guidée de la région. Des représentants du Collège Boréal, de la municipalité de Chatham-Kent et de partenaires communautaires y ont participé pour souligner les nombreuses opportunités offertes en région, notamment en termes de qualité de vie, possibilités d’emploi, logement et éducation.

Situé au 161, rue King Ouest, le nouveau point de service du Collège Boréal offre plusieurs services, tels que l’évaluation des besoins, l’aiguillage, le partage d’information, des services d’accompagnement, l’aide à l’emploi, des ateliers, ainsi que des activités de groupe.

Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ce projet a pour but de créer un pont entre la ville de Windsor, où le Collège Boréal offre tout un éventail de services en immigration, et la ville de Chatham, qui désire attirer et retenir plus de nouveaux arrivants.

« Nos communautés sont de plus en plus diversifiées et le Collège Boréal s’engage à offrir des services de qualité pour mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants. En 2015-2016, 3 124 personnes ont bénéficié des programmes et services en immigration et établissement offerts par le Collège Boréal dans l’ensemble de la province », a indiqué Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Source : Collège Boréal