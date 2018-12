Le Bal des Présidents 2018 du Club Richelieu Windsor, tenu le 7 décembre dernier a été l’occasion de célébrer la présence franco-ontarienne dans la région et dans la province.

En effet, peu avant le souper, les faits marquants de l’histoire des francophones en Ontario, surtout celle de leurs combats a été évoquée. On sait que le gouvernement Ford a, au cours de la semaine, adopté un projet de loi abolissant le bureau du Commissaire aux services en français et le projet d’université de l’Ontario français. Plus tard, Florine Ndimubandi a complété son tour de chant en interprétant une pièce rassembleuse au cours de laquelle un drapeau franco-ontarien a été promené parmi les convives alors qu’un autre était apporté sur la scène.

Cette année le Club Richelieu avait choisi le Water’s Edge pour tenir son Bal des Présidents. L’ancienne église, maintenant transformée en salle de réception, a été témoin de la résistance des francophones de l’Ontario lors de l’épisode de la Loi 17 qui enlevait le droit d’enseigner en français dans les écoles, privant ainsi toute une génération de francophones d’une éducation en français. Ainsi donc, chaque table avait un document relatant un épisode particulier de l’histoire franco-ontarienne et, avant le souper, un représentant de chaque groupe venait, brièvement, présenter un épisode historique.

Pendant la soirée, le Club a remis des épinglettes Richelieu à deux nouveaux membres : Francine Bézaire et Ben Vigneux qui est le membre Richelieu le plus jeune. On en a profité pour souligner la présence et remettre une gerbe de fleurs à Valentine McGraw qui, à l’âge de 91 ans, est le membre le plus âgé du club. La soirée s’appelle le Bal des Présidents depuis quelques années et, pour l’occasion, on a souligné la présence de plusieurs présidents d’organismes de la région : Donna Messier-Hodgins (Richelieu Windsor) et Guilène Fotso (Richelieu London) Élisabeth Brito (ACFO WECK), Jacques Kenny (Csc Providence), Paul Lachance (Entité de planification des services de santé en français) et Guy Hopogap (Épelle-moi Canada) entre autres ont été honorés.

Par la suite, le Club Richelieu a remis des dons notamment à Natalie Turcotte de l’Hôpital Windsor Regional Center-Campus Metropolitan qui s’est vu remettre des livres en français pour les patients de l’institution. Par la suite, un chèque a été remis à l’organisme From the Heart. L’argent servira à acheter des perruques pour les personnes atteintes du cancer.

Le Club Richelieu Windsor reprendra ses activités en janvier 2019.

PHOTO: Cette année, le Bal des Présidents se tenait dans l’ancienne église qui a été témoin de la résistance des francophones ontariens lors de la promulgation du Règlement 17.