Durant la saison estivale, il faut s’en approcher pour découvrir la chapelle du Rosaire également connue sous l’appellation « chapelle Assomption » tant elle est entourée d’arbres qui font de l’endroit un des plus calmes de Windsor.

La Fondation du patrimoine ontarien a reconnu la chapelle comme « site patrimonial protégé par une servitude notamment en vue d’en préserver le caractère historique et l’intégrité ».

En 1907, la vieille sacristie qui était du côté est de l’église Assomption devait être remplacée tout comme la chapelle de retraite qui, elle, était de l’autre côté de l’église. On a donc dessiné les plans d’une nouvelle sacristie et d’une chapelle en prenant soin de préserver l’entrée de la lumière naturelle par les fenêtres de l’église.

Les travaux ont débuté la même année et la chapelle, consacrée aux 15 mystères du Rosaire a été bénie en 1908.

À l’époque, la facture pour la construction s’est élevée à 15 000 $. L’intérieur de la chapelle, qui peut accueillir une centaine de personnes, est tout en simplicité. Lors des travaux de restauration menée au cours des années 1990, on a pris grand soin de préserver le caractère non ostentatoire de l’endroit en utilisant des couleurs douces en ton sur ton.

La particularité de la décoration repose sur les vitraux qui représentent les mystères du Rosaire. À l’origine, le Rosaire consiste à réciter trois chapelets (quinze dizaines) pour réfléchir et méditer sur les mystères. Ceux-ci se divisent en trois catégories : joyeux (Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation de Jésus au Temple et Recouvrement de Jésus). Les mystères douloureux évoquent l’Agonie, la Flagellation, Le Couronnement d’épines, le transport de la Croix et la Crucifixion). Finalement, la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption et le couronnement de Marie composent les mystères dits glorieux. Pour les chrétiens, réciter le rosaire consiste en un exercice de méditation sur la vie de Jésus vue par le regard de Marie. Jean-Paul II (qui a ajouté une quatrième catégorie de cinq mystères dits « lumineux » en 2002-2003) décrivait ainsi la récitation du rosaire : « contempler avec Marie le visage du Christ ».

La chapelle est accessible aisément pour les personnes qui voudraient visiter ou, tout simplement, profiter de la paix et la quiétude du lieu pour méditer.

Photo : l’intérieur est simplement décoré et invité à la méditation.