Alexia Grousson

C’est au Riviera de l’avenue Central que l’Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO), régionale Windsor-Essex-Kent, a donné rendez-vous à sa communauté pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes.

Cette année, le thème choisi était Le succès au féminin. Mon influence sur les générations futures, avec comme conférencière, Mélanie Chevrier.

Consultante et formatrice en leadership, gestion de projet et planification d’événement, Mme Chevrier cumule plus de 20 ans d’expérience auprès de la communauté francophone. Elle est présidente et fondatrice d’Équipe M, une entreprise basée sur l’optimisation des performances des organisations, avec une approche unique propre à chacun de ses clients.

« Cette Journée internationale de la femme est un moment particulier où l’on se recueille entre femmes pour souligner nos accomplissements », relate Carole Gagnon, vice-présidente de l’UCFO.

Après le déjeuner continental, une des membres de Windsor, Monique Paiement, a lu un poème qu’elle a écrit en l’honneur des femmes.

Puis, Mme Chevrier a développé son thème qui portait à la réflexion.

Le rôle de la femme a évolué dans la société, passant de femme au foyer à entrepreneure au même titre que l’homme. L’entrepreneuriat au féminin contribue aux économies en termes de création d’emplois et de croissance économique.

Mélanie Chevrier a insisté sur l’importance de promouvoir le succès des femmes sur le marché du travail, comme entrepreneures ou leaders de leur communauté pour motiver la prochaine génération, et a prodigué des conseils pour que les femmes ne laissent pas les aspects négatifs de la vie les contrôler.

« Élevez-vous au-dessus d’eux, dit-elle. Utilisez-les comme tremplins pour aller plus loin que vous ne l’avez jamais rêvé! »

La conférence a été suivie par une période de détente tout en musique avec la prestation d’un imitateur du célèbre chanteur Elvis Presley.

Photo (ACFO WECK): Des participantes à l’activité au Riviera de Windsor