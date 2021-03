L’équité en matière de santé est une valeur fondamentale du système de santé de l’Ontario. On reconnait que les personnes appartenant à certains groupes peuvent connaître des disparités en ce qui concerne leur état de santé, l’accès aux services et la qualité des soins qu’elles reçoivent.

Ce problème est amplifié par les barrières linguistiques, qui peuvent avoir d’énormes répercussions sur la prestation de soins de santé. Les recherches indiquent que les patients ayant des compétences limitées en anglais courent le risque de se voir refuser des services, d’être exclus ou d’attendre plus longtemps pour recevoir des services.

Afin de remédier à cette situation, des organismes partenaires ont établi l’initiative We Speak, qui permet aux fournisseurs d’obtenir des services professionnels d’interprétation sur demande ou à un moment prévu. Les services sont offerts en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.

Dans le cadre de cette initiative, ces partenaires ont mis sur pied un groupe de travail temporaire dont l’objectif est d’éliminer les barrières linguistiques auxquelles les clients sont confrontés. Il s’agit de la faculté des sciences infirmières de l’Université de Windsor, le conseil multiculturel de Windsor-comté d’Essex, le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex, l’Équipe de santé familiale de Windsor, le Centre de santé communautaire de Windsor Essex, les RLISS d’Érié St-Clair et du Sud-Ouest, et le Partenariat local d’immigration (PLI) de Windsor Essex.

La prestation de services directs au patient dans la langue maternelle de ce dernier demeure la meilleure option. Si cela n’est pas possible, les services professionnels d’interprétation sont le moyen le plus efficace d’assurer la qualité des communications ainsi que la sécurité du patient. Ces services peuvent être offerts en personne et par l’entremise d’autres technologies, outils et approches conformes aux pratiques exemplaires afin de réduire les barrières linguistiques.

Les fournisseurs peuvent s’inscrire au service et y accéder en composant le 1 866 493-7732 (1 866 4-WE-SPEAK) ou en visitant le site Web wespeak.ca. Les coûts s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’achat en groupe qui permet d’obtenir les services offerts aux fournisseurs de services de santé à un coût considérablement réduit. Les fournisseurs inscrits paient uniquement les services qu’ils utilisent.

« En tant qu’organisme de soins de santé, il est essentiel que nous fournissions aux patients des renseignements accessibles et faciles à comprendre. Et nous pouvons atteindre cet objectif lorsque nous offrons nos services dans la langue avec laquelle ils sont le plus à l’aise. La vidéo We Speak et les options d’interprétation sur demande nous permettent de répondre à leurs besoins au bon moment et de la bonne façon, surtout durant la pandémie de COVID-19 », explique Nicole Dupuis, directrice, Promotion de la santé, Bureau de santé de Windsor, comté d’Essex.

« Tout au long de cette période complexe, We Speak a donné à notre service la capacité de communiquer efficacement avec les clients dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. Dans le passé, les barrières linguistiques ont beaucoup gêné nos efforts en ce qui concerne les évaluations de la santé et notre capacité à répondre aux besoins des clients adéquatement et en temps opportun. Professionnels et faciles à comprendre, les interprètes font preuve de patience et apportent un grand soutien », ajoute Stacey Shepley, capitaine des normes professionnelles, Services médicaux d’urgence de Windsor-Essex.

« Depuis des années, les intervenants affirment que l’absence de services d’interprétation professionnels, pratiques et abordables constitue une lacune ainsi qu’une barrière en matière de prestation de soins équitables et de qualité aux nouveaux arrivants. We Speak représente une solution communautaire bien éclairée et bien exécutée qui améliorera les résultats non seulement pour les familles, mais aussi pour les fournisseurs de services de santé », soutient Hugo Vega, fournisseur partenaire We Speak, gestionnaire régional des services d’établissement et d’intégration pour le YMCA du Sud-Ouest et Centre d’apprentissage de Windsor.

Le PLI de Windsor Essex est une initiative de Citoyenneté et Immigration Canada visant à encourager les communautés partout en Ontario à élaborer un plan de prestation de services exhaustif pour les nouveaux arrivants. Le PLI est une entité de planification communautaire dont les membres multisectoriels collaborent pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants tout au long de la planification et de la prestation de services.

Ils préconisent un milieu accueillant qui offre un soutien aux nouveaux arrivants afin qu’ils puissent contribuer de façon active et significative à tous les aspects de la vie à Windsor et dans le comté d’Essex.

SOURCE – RLISS du Sud-Ouest

PHOTO – Nicole Dupuis