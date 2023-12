L’équipe du projet du Pont international Gordie-Howe (PIGH) a été honorée par le premier Prix national environnemental, social et de gouvernance (ESG) du Conseil canadien pour les partenariats public-privé (PPP) pour son engagement exceptionnel en faveur de la durabilité et de la prospérité de la communauté dans la région de Windsor-Detroit. Présenté lors du déjeuner de gala des prix nationaux des PPP à Toronto le 14 novembre, le prix national ESG reconnaît un projet qui contribue à la protection ou à l’amélioration de l’environnement, à la protection de la faune, à l’impact sur le climat et les gaz à effet de serre, aux attributs de l’infrastructure naturelle, à l’engagement autochtone et aux avantages pour la communauté.