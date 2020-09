Le Musée de la liberté de Amherstburg illustre l’histoire de la migration des Noirs de l’Afrique vers le Canada par le biais d’une série d’expositions d’objets et de documents historiques, présentations vidéo et ateliers sur le patrimoine des Noirs. Dimanche prochain, le Musée soulignera son 45e anniversaire en accueillant la population dans le cadre d’une journée portes ouvertes.

Ce musée d’histoire expose l’évolution des Noirs nord-américains, des origines africaines jusqu’à la société occidentale actuelle où ils occupent une place fondamentale. Les expositions portent sur le chemin de fer souterrain, le règlement noir canadien et les accomplissements en termes de droits et reconnaissance des peuples. En plus du musée, on retrouve deux bâtiments sur le site : la Taylor Log Cabin, ancienne maison d’esclaves, et la Nazrey A.M.E. Church, église reconnue comme un site historique du Canada.

À ne pas manquer : en février, alors que le Mois de l’histoire des Noirs bat son plein, le musée organise toutes sortes d’activités spéciales. Il vaut d’ailleurs la peine de consulter la programmation mise en ligne sur le site du musée, plusieurs activités se tenant aux quatre coins de la région Windsor-Essex tout au long du mois.

Des hommes libres

Vestige d’un temps révolu, le chemin de fer souterrain demeure entouré de mystère. Combien d’esclaves en ont rêvé au milieu du XIXe siècle… Environ 30 000 serviteurs et travailleurs agricoles noirs ont, en l’empruntant, échappé à la servitude qui les écrasait aux États-Unis pour venir s’établir sur les terres fertiles d’ici. Çà et là, cette réalité est rappelée. Parmi les vestiges, citons le site historique de l’Oncle Tom à Dresden (Uncle Tom’s Cabin Historic Site), et le Musée de la liberté (Amherstburg Freedom Musem) à Amherstburg. On retrouve d’autres traces de cette époque à Chatham, à Windsor et à Lakeshore.

L’histoire de la présence de la communauté noire au détroit est riche et variée. Elle est témoin des grands mouvements sociaux et politiques qui ont secoué la région depuis l’époque des colons français. Pour en savoir plus sur les origines de cette communauté, Charles Lévesque en a parlé avec Guillaume Teasdale, professeur au département d’histoire de l’Université de Windsor.

Arrivés par vagues successives dans le Sud-Ouest de l’Ontario, les Afro-canadiens ont forgé progressivement, à partir du 18e siècle, une communauté importante dans la région. Selon M. Teasdale, la présence de Noirs dans la région est documentée dès l’époque de la colonie française. Il est par contre difficile de savoir quel était alors leur statut. « On sait que les Français avaient des esclaves à l’époque, mais c’était majoritairement des Autochtones. Mais il est possible qu’ils aient aussi des esclaves noirs, mais c’est moins certain. », a-t-il souligné.

En revanche, les commerçants anglais qui se sont installés à Détroit entre 1760 et 1780 possédaient des esclaves noirs qu’ils avaient amenés avec eux ou qu’ils avaient fait venir du sud des États-Unis.

Dès 1793, le gouvernement du Haut-Canada adopte une loi qui interdit l’importation d’esclaves, mais cette loi n’abolit pas pour autant l’esclavage. En 1796, l’esclavage est interdit en théorie au Michigan. Les gens trouvent toutefois toutes sortes de façon de contourner cette législation. Ces deux lois ont toutefois pour effet de faire rapidement disparaître l’esclavage dans la région d’Essex et à Détroit; un esclave de l’une ou l’autre région pouvant se libérer de son statut en traversant simplement la rivière Détroit. « Dès le début du 19e siècle, il n’y a presque plus d’esclaves ici. C’est une situation particulière à notre région. »

M. Teasdale a par ailleurs indiqué que beaucoup de Noirs sont également arrivés par le biais du chemin de fer clandestin en provenance du sud des États-Unis, surtout à partir des années 1850. Certains se sont installés à Détroit, d’autres ont préféré traverser la frontière et se sont arrêtés dans le Sud-Ouest de l’Ontario, voire à Toronto. La presque totalité de ces Noirs était des esclaves en fuite. « Il était plus risqué pour eux d’être capturés par des chasseurs d’esclaves au Michigan qu’au Haut-Canada, ce qui explique que plusieurs optèrent pour ce côté-ci de la frontière », a-t-il expliqué.

C’est à cette époque que les communautés noires d’Amherstburg, Sandwich, Puce, et Buxton ont été fondées. Pauvres et victimes de racisme, ces communautés se sont alors peu mélangées avec la population. Aujourd’hui, l’héritage de ces communautés est encore visible, notamment la première église baptiste dans le quartier Sandwich de Windsor et le Musée de la liberté à Amherstburg.