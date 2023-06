Richard Caumartin

Le Collège Boréal a procédé, le 23 mai, à sa 28e cérémonie de remise de diplômes au Meridian Arts Centre de Toronto, pour sa plus récente cohorte des campus de Toronto et de Windsor, ainsi que du site de London. Au total, 121 personnes ont reçu leur diplôme dont 64 avec distinction ou grande distinction.

« Sachez que toute l’équipe du Collège Boréal est très heureuse de voir un autre groupe extraordinaire de personnes diplômées bien outillées pour le marché du travail. En choisissant le Collège Boréal, vous avez choisi un collège qui, en 23 ans, a reçu 17 fois la plus haute marque de satisfaction de ses diplômés, quel que soit l’établissement collégial anglophone ou francophone de la province. Quant au taux de diplomation, 20 fois en 23 ans, nous avons été en tête de ce classement. Merci de votre confiance! », déclarait le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, dans son discours aux finissants.

Le Prix de la présidence du conseil d’administration a été remis au Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario qui vient de célébrer son 15e anniversaire. Depuis sa création, l’organisme a notamment permis l’intégration de nombreux francophones nouvellement arrivés au Canada et la désignation de Hamilton comme Communauté francophone accueillante.

« Cette cérémonie marque un moment important pour vous mais également, une transition, n’est-ce pas? Transition entre la vie étudiante et celle d’après, fort probablement dans le marché du travail à temps plein et de longue durée, évoquait le directeur du campus de Toronto, Gilles Marchildon, en parlant des diverses émotions que cela peut provoquer.

« Le campus de Toronto vit également une transition. Les locaux dans lesquels vous avez assisté à vos cours et participé aux échanges se videront bientôt. En fait, ils disparaîtront complètement au cours des prochains mois et vous êtes la dernière cohorte à avoir complété ses cours au 1, rue Yonge! Mais pour une excellente raison… Au cours de l’été, nous emménagerons dans un nouveau campus qui se trouve dans le dynamique quartier historique et culturel de La Distillerie. »

Parmi les récipiendaires de bourses, Serge Gobou Pipaud, étudiant en travail social à Windsor, a remporté celle du Club Richelieu au montant de 1000 $. La cérémonie s’est terminée dans les couloirs du Meridian Arts Centre pour un goûter et la prise de photos.

Photo : Serge Gobou Pipaud (au centre) a remporté la bourse de 1000 $ du Club Richelieu Windsor.