Alexia Grousson

Au cours des dernières semaines, le Centre d’orientation pour adolescents avait une programmation plutôt chargée. En collaboration avec l’organisme WEST, des ateliers de cuisine intergénérationnels ont permis aux jeunes de découvrir comment réaliser certaines recettes de leurs mets préférés. Ils ont effectué plusieurs sessions sous la supervision des chefs Didier Marotte et Hala Joheir.

Cuisine

Deux des ateliers leur ont donné l’occasion de concocter un repas complet. L’un était de la lasagne, accompagnée d’une salade César et d’un dessert; l’autre était composé d’une soupe avec du ragoût et un pouding chômeur. Pour un des ateliers, les ados ont demandé de faire un bubble tea. Cette recette exige un peu de technique car il faut fabriquer les boules de tapioca, les mélanger à des colorants, puis choisir son thé (matcha, chai, jasmin, etc.) ainsi que le type de lait (régulier, avoine, amandes, etc.).

« Ils ont adoré les recettes proposées et apprendre comment les faire. Plusieurs d’entre eux n’avaient jamais réalisé le travail et le temps requis pour préparer un plat. D’autres ont aimé découvrir le ragoût et Didier Marotte leur a expliqué l’origine de la recette et son histoire.

Les participants ont demandé que les ateliers se poursuivent afin d’apprendre davantage de recettes et d’être capables de les reproduire à la maison », relate Marie-Ève Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre d’orientation pour adolescents.

Boxe, bingo et soirée cinéma

Côté sport, pour une première fois, une initiation à la boxe a eu lieu avec M. Karim, un enseignant certifié. « Les filles ont essayé et les garçons ont adoré. Pour la majorité, c’était leur premier contact avec ce sport et cela leur a tellement plu que M. Karim est resté plus longtemps que prévu afin de répondre à leurs questions », ajoute Mme Pichette-Stroesser.

D’autres activités telles que le bingo et une soirée cinéma ont eu lieu. De nombreux prix étaient à gagner. « Cette fois, nous avions un plus gros budget et nous avons pu acheter des vêtements, des chaussures et des accessoires de marque (ballons, gourdes) ainsi que des décorations pour la maison.

« Les jeunes étaient tellement excités et super compétitifs lors de la partie de bingo. Ils avaient tous une carte différente et nous avons corsé le jeu pour le rendre plus difficile. Par exemple, ils devaient faire un « L », un « X » ou les « 4 coins » pour mériter un prix. Le bingo a duré des heures, poursuit la gestionnaire du Centre.

« Quant à la soirée cinéma, les jeunes ont eu un repas composé de nachos, de hot dogs, de bonbons et de boisson gazeuse. Ils ont choisi de regarder le film The Marvels, sous-titré en français. »

Photo (CCFWEK) : Deux apprentis cuisiniers à l’atelier d’Hala Joheir