Alexia Grousson

Le Centre communautaire La Girouette n’a pas pour habitude de chômer en début d’année. En effet, de nombreuses activités ont eu lieu depuis janvier, notamment des ateliers récurrents à chaque semaine.

Ainsi, au programme des mardi et jeudi, des classes d’exercices Smart offertes gratuitement aux 55 ans et plus pour prévenir les chutes en maintenant ou en augmentant sa force, son équilibre et sa flexibilité.

Une fois par mois, un jeudi, les animateurs juniors de l’École secondaire de Pain Court organisent des soirées thématiques pour les jeunes et la communauté. La prochaine soirée aura lieu le 11 avril et aura pour thème la danse.

Tous les mercredis à lieu un cours de conditionnement physique Essentrics fonctionnel répondant aux besoins de tout son corps par le biais de la force et la mobilité.

Également, depuis le 20 mars, les Ciné-mercredi font leur grand retour. Les prochains films présentés seront Babysitting (le 10 avril), Populaire (le 17 avril), 14 Jours, 12 Nuits (le 24 avril), Les Gardiennes (le 1er mai) et Farador (le 8 mai).

Pour la première fois à La Girouette, un cours d’autodéfense pour les femmes s’est tenu le 24 février, en collaboration avec le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario.

Un tournoi de Euchre, pour les hommes, a eu lieu le 19 mars. Une vingtaine de participants se sont affrontés en 8 rondes de 15 minutes. Le gagnant, David Bélanger a remporté 50 $.

Le jeudi 4 avril aura lieu la soirée Exploration voyage. « Paul Garceau racontera sa découverte du peuple Sasak et de l’île Lombok, lors de son voyage en Indonésie où il a aussi assisté à un mariage traditionnel », raconte Marthe Dumont, de La Girouette.

Le vendredi 12 avril, ce sera la reprise des soupers-jeux, une fois par mois. Le souper sera un ragoût de bœuf à la Jacqueline.

Le samedi 27 avril, un souper style « cabane à sucre » est prévu avec, au menu, de la soupe aux pois, des fèves au lard, du jambon, des crêpes, etc. Le tout arrosé avec du sirop d’érable.

« Au Centre, nous continuons à bourdonner d’activités qui ont un impact dans la communauté. Notre objectif est de promouvoir un milieu de vie francophone à Chatham », conclut Mme Dumont.

Pour plus d’information, consulter le site cclagirouette.ca.

Photo (La Girouette) : Un tournoi de Euchre réussi!