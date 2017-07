Au fil des décennies, Windsor s’est dotée d’un réseau de parcs urbains des plus intéressants. En effet, à l’heure actuelle, une cinquantaine de parcs dont quelques-uns en bordure de la rivière Détroit, les mieux connus et les plus achalandés, y trouvent place. De plus, depuis quelques années, se sont développés des jardins communautaires dans certains quartiers, une tendance observable dans plusieurs municipalités.

Ville industrielle d’abord et avant tout au début du XXe siècle, Windsor comptait encore malgré tout plusieurs parties où se pratiquait l’agriculture. Au milieu des années 1910, sous l’impulsion de William Lanspeary, directeur du Comité des parcs la ville a lancé la planification et le développement de ce réseau.

Pour souligner sa contribution et sa vision, une entrée monumentale a été érigée sur la rue Ottawa et qui donne accès non seulement à des installations pour les enfants mais également, à plusieurs tables pour piqueniquer et à un joli pavillon à musique entouré d’une agora.

En 1931, la construction de la version originale du parc Reaume/Coventry est terminée.

En 1975, le parc sera agrandi et à la fin de la première décennie des années 2000, la fontaine de la Paix y est installée.

Vers la fin des années 1940, un groupe de citoyens commence à exercer des pressions auprès du conseil municipal pour que les espaces industriels devenus vacants soient rachetés et transformés en parcs. Un quart de siècle plus tard, sous l’impulsion du maire Bert Weeks, les citoyens assistent à l’accélération du développement de ce parc linéaire qui va du pont Ambassador (Jardin des sculptures/parc Odette) jusqu’aux installations de Hiram Walker.

Windsor est même parvenue à réserver un espace vert de qualité au cœur de la ville : le parc Senator A. Groll, véritable oasis de fraîcheur adjacent à l’hôtel de ville actuel.

L’arrivée du XXIe siècle verra, petit à petit, des jardins communautaires s’installer ici et là dans les différents quartiers de la ville. Certains sont situés dans des parcs dont la vocation est plus récréative (soccer, baseball, etc.) mais, par exemple, sur la rue Bruce, un grand espace est réservé au jardin entretenu par des résidents.

Au cours de la fin de semaine de la Saint-Jean, un groupe de bénévoles a consacré une journée à nettoyer l’endroit, à repeindre la remise et même à décorer un poteau de ligne électrique.

Outre le développement d’un esprit de quartier, cette corvée visait également à éloigner les gens qui s’injectent des drogues ou pratiquent certaines autres activités illégales, contribuant ainsi à la sécurité des voisins.

Sur la rue Drouillard, depuis quelques années, un espace vacant est devenu le Ford City Community Garden qui se caractérise non seulement par les légumes qui y sont cultivés mais également par de beaux aménagements floraux, des bancs et des tables de pique-nique.

Aujourd’hui, le Service des parcs et des loisirs de Windsor entretient 12 km carrés d’espaces verts, tous les parcs (180, de différentes natures et fonctions) et 64 km de sentiers dont 43 réserves naturelles.

Photo : l’entrée monumentale du parc sur la rue Ottawa.