Cette année, le défilé a pris son départ au parc Ernest Atkinson pour passer sous le pont Ambassador et continuer jusqu’à la rue Brock soit un parcours d’environ 2,6 km.

À Windsor, les chars allégoriques sont fabriqués par les organismes, entreprises, syndicats, etc. qui désirent saluer les habitants de la ville à l’approche du temps des Fêtes. Les chars allégoriques ne sont donc pas d’immenses plateformes avec des personnages surdimensionnés, mais plutôt des remorques plus petites décorées suivant les thématiques (scouts, hockey, etc.) ou de manière à bien identifier l’organisme.

Pour la deuxième année consécutive, les gens pouvaient entendre des chants traditionnels du temps des Fêtes en français. En effet, le Conseil scolaire Viamonde avait organisé deux plateformes pour s’insérer dans le défilé. Yasmine Joheir, agente de liaison communautaire à Windsor, était derrière le volant du camion. Sur les plateformes, des élèves des écoles L’Envolée, Louise-Charron et de Lamothe-Cadillac semblaient bien s’amuser.

Le défilé marque le lancement de la période des Fêtes dans la région. C’est en 1969, après une interruption de six ans que le défilé est revenu dans la capitale de l’automobile pour y rester.

Daniel Richard