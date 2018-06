Pour souligner son 126e anniversaire, la Ville de Windsor s’est offerte un hôtel de ville tout neuf, inauguré quelques instants avant l’ouverture officielle des activités pour marquer le jour.

Pendant que les officiels débitaient leurs discours dans le parc attenant à l’hôtel de ville, les kiosques finissaient d’être installés pour accueillir la foule qui allait bientôt sortir de l’édifice fraîchement inauguré. Peu de personnes le notaient mais, le 26 mai, c’était la dernière fois qu’une telle activité se déroulait dans la configuration actuelle. En effet, la démolition prochaine du vieux bâtiment qui servait d’hôtel de ville depuis une soixantaine d’années va amener la conception et la construction d’une nouvelle plazza. Comme le soulignait le maire Dilkens, et Marty Gervais le reprendra à la lecture de son poème officiel, « il y a longtemps que nous voulons que l’hôtel de ville et les terrains qui l’entourent aient un lien direct avec la rivière Détroit qui a joué et continue de jouer un rôle majeur dans la définition de qui nous sommes ». À l’évidence, le nouvel aménagement créera un corridor visuel à partir du bâtiment principal.

Pour la fête, la Ville a pu compter sur des partenaires bien connus dans la région qui ont contribué en argent, en nourriture ou boissons, et en soutien logistique. Ainsi Canadian Motorcycle Cruisers (CMC) chapitre 017 de Windsor avait regroupé une vingtaine de membres qui ont assuré la cuisson et le service de quelque 2800 hot dogs.

Cette année, la commémoration de la fondation de Windsor, couplée à la Promenade du Maire a lancé la saison estivale de festivals, d’expositions et de spectacles.

Photos : les gens attendaient patiemment pour se faire servir.