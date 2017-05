Le dimanche 7 mai était un jour important pour 84 élèves francophones de l’Ontario alors qu’ils participaient au championnat national du concours Épelle-moi Canada (ÉMC) à Toronto. Les finalistes régionaux des secteurs de Cambridge, Chatham-Kent, Clarence-Rockland, Durham, London-Middlesex, Markham, Ottawa, Scarborough et Windsor-Essex ont tour à tour défilé devant jury et de nombreux parents venus les encourager durant l’épreuve ultime d’épellation.

Il faut dire que les bourses offertes aux premières, deuxièmes et troisièmes positions pour les cycles primaire, moyen et intermédiaire étaient importantes avec des prix en argent d’une valeur variant entre 750 $ et 1200 $, en plus des trophées et autres cadeaux offerts par les commanditaires de l’événement. Assez pour que ces jeunes de 6 à 14 ans se déplacent à Toronto et y passent la journée entière.

Les finalistes ont dû se préparer pour cette finale, comme ils l’ont fait pour les concours régionaux. Le logiciel fourni par ÉMC et la technologie dont disposent les élèves ont grandement contribué à cet apprentissage, comme le confirme la grande gagnante du cycle intermédiaire, Silvia DeMarco de l’école Monseigneur-Augustin-Caron à LaSalle.

« La technologie m’a aidée à me préparer pour cette compétition de différentes façons. D’abord, j’ai beaucoup utilisé Facetime pour rejoindre mon amie Madelyn qui participait aussi à ce concours. Elle me disait les mots et je pouvais les épeler. Ensuite Wordreference m’a permis de comprendre certains mots. J’insérais n’importe quel mot et je pouvais écouter la prononciation et apprendre ce que le mot voulait dire en anglais. Nous sommes bilingues mais parfois, nous comprenons mieux la signification d’un mot en français si nous connaissons l’équivalent en anglais. »

La fondatrice et présidente de l’organisme, Dorine Tcheumeleu le confirme. « L’intégration de la technologie par le biais du logiciel d’apprentissage ÉMC permet à l’élève d’acquérir la maîtrise de l’orthographe française, une meilleure compréhension du vocabulaire afin de mieux s’exprimer à l’oral et de développer de meilleures habiletés en lecture et en écriture tout en s’amusant », dit-elle. Et c’est vrai que ces jeunes avaient l’air de s’amuser lors de cette grande finale qui a permis de couronner neuf d’entre eux, dont trois de la région de Windsor.

Cette première édition du championnat national d’épellation en français a certes été un succès et pour clôturer le programme de cette année, les organisateurs recevront les nombreux bénévoles et commanditaires dans le cadre d’un gala de reconnaissance qui aura lieu le 25 juin à Windsor.

Photos : Les finalistes et organisateurs de l’événement.

La gagnante de la 2e place Ishtar-Marie Kadende (cycle intermédiaire)

de l’école de Lamothe-Cadillac.

Le gagnant Serge Joe-Mel Hopogap et Sylvain Giroux du Csc Providence.

Le jury et le public attentifs.