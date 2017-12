Depuis quelques années, Windsor a été le théâtre de plusieurs compétitions sportives de haut niveau. Qu’il s’agisse des concours d’adresse en avion, des finales internationales (FINA) des compétitions de plongeon ou de natation en petit bassin ou encore, le printemps dernier, de la finale de la Coupe Memorial remportée contre toute attente par l’équipe locale, les Spitfires, les occasions de développer sa visibilité n’ont pas manqué pour la Ville de l’automobile. L’année 2022 sera marquée par une autre compétition d’envergure : les Jeux Can-Am des policiers et des pompiers.

Ces jeux existent depuis 1977 et, devant leur popularité grandissante, ont dû changer de nom et de format en 1996. En effet, à cette époque, les jeux, dans leur forme initiale, étaient devenus imposants au point où les organisateurs avaient des problèmes à trouver des villes assez grandes dans le Nord-Ouest américain et dans l’Ouest canadien pour recevoir tous ces athlètes, entraîneurs et partisans, sans parler des spectateurs. Ils ont donc décidé d’élargir la compétition à l’ensemble des deux pays.

Du même souffle, les responsables de la Can-Am Police-Fire Games Federation ont décidé d’élargir le cadre des compétitions pour accueillir les ambulanciers et autres intervenants dans le domaine des situations d’urgence. De nos jours, ce sont plus de 800 athlètes qui participent à ces compétitions présentées tous les deux ans. Les villes retenues sont sélectionnées cinq ans à l’avance afin de leur permettre d’envoyer une délégation en mission exploratoire pour voir comment les compétitions et la logistique s’organisent.

L’apprentissage semble nécessaire puisque les athlètes se déplacent avec leurs amis et leur famille. Leur venue à Windsor entraînera des retombées économiques estimées entre 5 et 10 millions $ pour un investissement d’environ 700 000 $ pour la ville de Windsor. L’argent investi doit surtout servir à mettre à niveau les installations existantes selon les critères de la Fédération.

Les compétitions se dérouleront sur une période de six jours. D’ici là, la Ville de Windsor devrait compléter sa stratégie de tourisme sportif, un créneau de plus en plus convoité par les municipalités de taille moyenne.

PHOTO: Un pompier participe à une course à obstacle.