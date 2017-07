On l’ignore souvent mais Windsor a été la première ville canadienne à se doter d’un système de transport collectif électrifié et à avoir des tramways circuler entre Sandwich et Walkerville sur une distance d’environ 2,4 km). Récemment, le conseil municipal approuvait la construction d’un rond-point à l’entrée de Sandwich et, en creusant, les travailleurs ont découvert d’anciens rails enfouis sous la chaussée.

Cette découverte a mené à des fouilles archéologiques dans l’espoir de trouver des artéfacts provenant des années 1886 et suivantes. Ces travaux étaient prévus pour durer quelques jours. C’est en effet le 9 juin 1886 que fut inaugurée la première ligne de tramway.

À l’époque, de Sandwich à Walkerville, il fallait compter environ 12 minutes de trajet. Le tramway était alors alimenté en électricité par une perche suivant un fil électrique en hauteur et venait remplacer un système de transport collectif dont les voitures étaient tractées par des chevaux inauguré 14 ans plus tôt en 1872.

Cette année-là, le gouvernement de l’Ontario avait en effet adopté une loi qui autorisait la Ville à se doter de tramways tirés par des chevaux, et ce, afin d’accommoder les milliers de touristes américains qui venaient chaque été profiter des sources chaudes opérées à Brighton Beach à la sortie de Sandwich.

Au fil des années, pendant que St. Catharines (1887) et Toronto (1889) se dotaient également de tramways électriques, le réseau de ce qui était alors une petite ville en plein essor continuait de se développer jusqu’à atteindre une longueur de 59,5 km entre Tecumseh et Amherstburg.

Parallèlement, l’entreprise Windsor Essex and Lakeshore Hallway Company opérait une ligne du même type entre Leamington, Essex et Kingsville. Le tramway et le développement urbain se nourrissaient alors l’un de l’autre puisque, au fur et à mesure du développement du réseau, les gens s’installaient à proximité. Plus la population augmentait, plus le système prenait de l’ampleur.

La Crise économique de 1930 avec le ralentissement qui a suivi a marqué le début de la fin de l’histoire du tramway. L’industrie automobile avait fait des progrès en matière de transport collectif et son lobby travaillait ardemment à convaincre les conseils municipaux de choisir l’autobus au lieu du tramway, question de coût d’achat et d’entretien par la suite.

Les promoteurs de l’autobus pouvaient également faire valoir la versatilité de ce nouveau mode de transport. Alors que le tramway était contraint de demeurer sur les rails, l’autobus pouvait circuler sur les rues des différents quartiers et cueillir les usagers pratiquement devant la porte de leur maison.

De plus, les gens de Windsor étaient de plus en plus nombreux à posséder une auto et à l’utiliser au quotidien pour aller travailler ou encore pour leurs loisirs. À Windsor, le conseil municipal a laissé tomber le tramway en 1937 et le dernier tramway est entré au garage définitivement le 7 mai 1939.

Outre les rails et les vestiges qui seront possiblement retrouvés sur le chantier, il existe encore un témoin de cette époque puisque l’ancien garage qui assurait l’entretien des tramways a été converti en restaurant et les visiteurs peuvent y trouver des vestiges de la grande époque des tramways. De plus, la voiture 351 est également en voie de restauration.

Photos : Une des premières voitures à circuler à Windsor (en haut).

Ces rails font vraisemblablement partie du tronçon initial inauguré en 1886 (en bas).